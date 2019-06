Kodak Smile Instant Digital Printer: Fotos mit AR-Videos

Thomas Hartmann

Ein cooles Feature gibt es beim Kauf des Kodak-Minidruckers dazu: Mit der passenden Smile-App lassen sich per AR-Videos auf dem Ausdruck unterbringen.

Vergrößern Kodak Printer © Kodak

Die Eastman Kodak Company war einmal WeltmarktfĂĽhrer fĂĽr Filmmaterial insbesondere zur Ausstattung von Amateurkameras. Nach einem Insolvenzverfahren hat das US-Unternehmen sich neu aufgestellt und konzentriert sich ganz auf den digitalen Bereich. Details gibt es bei Wikipedia .

Nun präsentiert Kodak mit seinem Smile Instant Digital Printer (Produktabmessungen laut Hersteller: 4.6 x 3.2 x 0.9 Zentimeter, Gewicht inklusive Verpackung: ein Kilogramm) einen portablen Mini-Drucker, der sich via Bluetooth mit einem Android-Smartphone oder iPhone verbindet. Mittels der Smile-App ( für iOS , für Android ) kann man die aufgenommenen Fotos vorher in dieser App bearbeiten und als Clou passende Videos aus der eigenen Bibliothek hinzufügen und zunächst unsichtbar in das Foto einbinden. Wird ein digitales Bild über den Kodak Smile-Drucker ausgedruckt, sind die Videoinformationen im Foto enthalten. Damit auch andere das Video betrachten können, benötigen auch sie ein Smartphone mit der Kodak Smile-App, mit welcher sie das Foto scannen, anschließend ist das Video auf dem Handy sichtbar. Beispiele dafür zeigt Kodak hier .

Zu kaufen gibt es den kleinen Drucker von Kodak bei Amazon . Dort kostet er in verschiedenen Farben 100 US-Dollar, der Versand geschieht aus dem Ausland, dabei können zusätzliche Kosten anfallen. Für den Ausdruck wird Kodak Zink Photo Paper benutzt, das laut Kodak, das besonders umweltfreundlich sein soll, weil es weder Patrone, Tinte noch Toner benötigt, sondern mit der Zero-Ink-Technologie ein ”natürliches Druckverfahren” biete, wobei die Zink-Drucke extra langlebig seien und selbst bei Einfluss von Licht, Wärme und Feuchtigkeit nicht ausbleichen sollen.

AuĂźerdem bietet Kodak auch eigene digitale Sofortbildkameras mit integriertem Drucker an.