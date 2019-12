Koingo Mac Bundle mit Parallels Desktop und 12 anderen Apps für 60 USD

Thomas Hartmann

Das ”2020 Limited Edition Mac Bundle” bringt eine Reihe attraktiver Mac-Applikationen, darunter PDF Expert und Aurora HDR 2019 im Wert von regulär über 1200 US-Dollar.

Vergrößern Koingo © Koingo

Parallels Desktop, PDF Expert oder auch das Festplattentool Disk Drill Pro (Wiederherstellung gelöschter Dateien) sind nur drei von den insgesamt 13 Mac-Programmen, die es im Rabattpaket 2020 Limited Edition Mac Bundle, zusammengestellt von Koingo , derzeit gibt. Auch der Homepage-Baukasten Rapid Weaver 8 ist dabei, ebenso wie das Shortcut-Tool Text Expander, der virtuelle Raumausstatter Live Home 3D Pro for Mac oder NetSpot Pro für optimierte WLAN-Verbindungen.

Die komplette Liste und englischsprachige Beschreibung aller Mac-Apps im Angebot findet sich auf der Bundle-Website . Zu jedem Programm gibt es eine kurze Beschreibung samt Video, den regulären Preis und die unbedingt zu beachtenden Systemvoraussetzungen.

Der Gesamtwert der Software nach regulärer Preisliste beträgt laut Anbieter 1267,80 US-Dollar, der Nachlass beim zu zahlenden Preis von 60 US-Dollar beläuft sich demnach auf 95 Prozent. Die Aktion läuft noch bis Anfang nächster Woche. Ein Übersichtsvideo zeigt auch in Kurzform, was im Rabattpaket alles enthalten ist. Bezahlt werden kann per Kreditkarte und Paypal.