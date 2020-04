Kommentar: iPhone SE konkurrenzlos empfehlenswert

Halyna Kubiv

Apple hat beim neuen iPhone SE an fast allen richtigen Schrauben gedreht und ein Brot-und-Butter-iPhone gebracht.

Vergr├Â├čern iPhone SE © Apple

Die meisten unserer Leser w├╝rden die Erfahrung an ihrer eigener Haut miterlebt haben: Sobald jemand aus dem Freundes- oder Verwandtenkreis erf├Ąhrt, dass man etwas mit "diesem IT" ÔÇô in meinem Fall mit iPhones ÔÇô zu tun hat, wird man zwangsl├Ąufig zu einem Zwitter aus Genius (von Apple) und Google, der verpflichtet ist, auch mitten in der Nacht die bestm├Âgliche und w├╝nschenswert kostenlose L├Âsung f├╝r die vorgebrachten Probleme zu finden. Doch zuweilen bereitet diese mehr oder weniger freiwillige┬á Support-T├Ątigkeit auch ihre hellen Momente. Ich pers├Ânlich konvertiere alle Mail-Verschicker und USB-Stick-Tr├Ąger zu Airdrop-Anbetern. Erstaunlich, aber wahr, die meisten iPhone-Nutzer kennen die Daten├╝bertragung zwischen den Apple-Ger├Ąten entweder gar nicht oder haben sie noch nie genutzt. Man kann tats├Ąchlich einen vern├╝nftigen Erwachsenen in eine kindliche Verwunderung versetzen, indem man mal schnell knapp hundert Fotos und Videos in voller Aufl├Âsung ohne Kabel oder Passw├Ârter von iPhone zu iPhone ├╝bertr├Ągt.

Wenn es um Hardware-Fragen, vor allem um die Anschaffung derselbigen geht, gebe ich auch ungefragt meinen Senf dazu. In den letzten Jahren habe ich einige von meinen Freundinnen und Verwandten zu einem iPhone ├╝berredet. Nicht uneigenn├╝tzig nat├╝rlich, weil die geteilten Alben in der iCloud so viel besser als alle Facebooks und Dropboxes dieser Welt sind, um private Fotos nur mit den gew├╝nschten Personen zu teilen und nicht unbedingt daf├╝r eine halbe Stunde auf diversen Plattformen zu verbringen. Besonders mit dem iPhone SE hat mir Apple die ├ťberzeugungsarbeit sehr erleichtert: Nach dem Start 2016 konnte man das kleinste iPhone ein paar Monate sp├Ąter bei den Elektronikl├Ąndern des Vertrauens teilweise f├╝r knapp 300 Euro kaufen. F├╝r ein iPhone, der erfahrungsgem├Ą├č drei bis f├╝nf Jahre von dem Hersteller noch unterst├╝tzt wird, ein unschlagbarer Preis. Erst 2019 wurde meine Lage als ungefragte Verkaufsberatung deutlich schwieriger: Das iPhone SE war immer noch sehr g├╝nstig, daf├╝r nicht mehr so zukunftssicher. Das iPhone XR war sicherlich das Beste, was Preis-Leistung-Verh├Ąltnis angeht, es ist nun mal so, dass nicht jeder bereit ist, um die 700 Euro f├╝r ein Smartphone auszugeben, egal wie geil die Kamera oder wie schnell der Prozessor ist.

Mit dem neu vorgestellten iPhone SE im iPhone-8-Geh├Ąuse hat Apple sein Smartphone wieder konkurrenzlos empfehlenswert gemacht. Klar, momentan kostet das neue iPhone die ├╝blichen 479 Euro, es ist jedoch nicht auszuschlie├čen, dass die Preise in ein paar Monaten, sp├Ątestens aber in einem Jahr sinken und die 400-Euro-Grenze durchbrechen werden. Mit der Null-Finanzierung, die gerade jetzt im Apple Store beworben wird, sich aber auch bei den anderen Anbietern findet, kann sich das neue iPhone selbst der kostenbewussteste K├Ąufer erlauben.

Aber auch abseits des Preises hat Apple bei allen aktuellen iPhones wohl die bestm├Âglichen Optionen ausgesucht. Der A13-Chip ist momentan in den neuesten iPhones 11, 11 Pro und 11 Pro Max eingebaut, und sogar unsere Kollegen der PC-Welt geben zu, dass dies der schnellste mobile Prozessor auf dem Markt ist. Wenn man noch bedenkt, dass man mit dem aktuellen A13 auf mindestens f├╝nf Jahre Software-Support z├Ąhlen kann, ist das eine durchaus zukunftssichere Investition. Ach, und im neuen iPad Pro, das deutlich mehr kostet, ist "nur" eine Abwandlung des Vorg├Ąngers A12 eingebaut.

Die R├╝ckkamera f├╝r das neue iPhone SE hat Apple sich beim iPhone XR geborgt. Klar, wir h├Ątten uns das Kamerasystem vom iPhone 11 gew├╝nscht, aber das w├Ąre wohl zu viel des Guten. Aber auch beim iPhone XR kann man bombastische Fotos erwarten. Die sind teilweise besser als die von dem ein Jahr ├Ąlteren iPhone X mit der Doppelkamera. Apple hat es sogar hinbekommen, mit einem Einzelkamera-System die Portr├Ątfotos so zu gestalten, dass sie im Nichts denen von iPhone X oder iPhone 11 nachstehen. Man sieht hier eben, dass Linsen, Sensoren und Objektive in der modernen Smartphone-Fotografie noch nicht alles sind, es kommt sehr viel auf die Software bzw. auf die Fotobearbeitung auf dem Chip an, und da sind die neueren iPhones einfach unschlagbar.

Das iPhone SE, das Neue, bleibt nach wie vor das kleinste iPhone im Apple-Portfolio. Zwar sind die 4-Zoll-Ger├Ąte endg├╝ltig Geschichte bei Apple, das SE ist immer noch kleiner als 11 oder 11 Pro. Dass gr├Â├čer nicht immer besser ist, kann jeder beweisen, der schon mal in den ├ľffentlichen mit einer Hand ein F├╝nf-Zoll-Ger├Ąt und gr├Â├čer zu bedienen versuchte. Und an der uns├Ąglichen Mode f├╝r Handy-Ketten sind eindeutig Apple und andere Smartphone-Hersteller schuld. Die Erscheinung von Frauen, an deren H├╝fte ein einsames Smartphone baumelt, kann kein Jony Ive mit seinen sch├Ânen Airpods oder sonstigem wettmachen. Dagegen sind selbst Tiger-Leggins aus den Neunzigern ein Beispiel an gutem Geschmack.

Man muss sich an dem Aussehen vom iPhone SE nicht irritieren lassen. Neben dem A13-Chip hat er deutlich mehr Gemeinsamkeiten mit dem iPhone 11 als mit dem iPhone 8. Der neue U1-Chip fehlt zwar, aber dieser fehlt auch in dem deutlich teureren iPad Pro. Ansonsten muss das neue Smartphone auf nichts verzichten: Wi-Fi 6, Gigabit-LTE, Express Card mit Stromspeicherung (f├╝r die Entsperrung von Autos notwendig, selbst wenn der Akku leer ist), das ist alles dabei. Selbst an Haptic Touch gleicht das neue iPhone dem 11 (Pro), obwohl wir an der Stelle bezweifeln, dass das eine Verbesserung ist.

Kurz um, das aktuelle iPhone SE ist ein Brot-und-Butter-Smartphone f├╝r jedermann, ich kann mir gut vorstellen, dass wir in einem Jahr eine Meldung schreiben werden " iPhone SE ist das beliebteste Smartphone ".