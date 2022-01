Konzept: Homepod Touch in knallbunt

Peter Müller

Sieht auf den ersten Blick wie ein Merger von Homepod Mini und Apple Watch aus. Trotz aller Schönheit: Apple denkt anders.

Vergrößern Homepod Touch, wie ihn sich Parker Ortolani vorstellt © Parker Ortolani, 9to5Mac

Seit einiger Zeit kursiert das Gerücht, Apple wolle zum Homepod noch ein Display an einem schwenkbaren Arm konstruieren, das diverse Inhalte anzeigen könnte – so wie Amazons Echo Show, aber ein wenig im Design des iMac G4, der "Schreibtischlampe" .

Klingt nach einem ambitionierten Projekt, und da sich die Gerüchteküche zuletzt auffallend still verhielt, sind wohl zumindest keine Bauteile aus der Lieferkette gefallen – oder Apple arbeitet längst an anderen Ideen.

Es ginge auch einfacher, um den Homepod Mini mit einem funktionalen Display auszustatten, meint der Designer Parker Ortolani, der auf 9to5Mac sein Konzept zeigt. Denn die Touchoberfläche des Homepod Mini wäre für visuelle Ausgaben auch eine Option, bisher zeigt sie nur eine Siri-Animation und kann auch nicht viel mehr als per Touch Befehle wie Start/Stopp oder Lauter/Leiser entgegenzunehmen.

Rundes Display? Bei Apple?

Die kreisrunde Form würde sich aber wunderbar für die Anzeige der Uhrzeit eignen, oder um diverse im Smart Home installierte Apps per Touch steuern zu können. Ortolani schlägt gewissermaßen das Konzept der Apple Watch für die Homepod-Oberfläche vor. Dazu erträumt sich Ortolani noch etwas kräftigerer Farben – Apple hatte zwar im letzten Herbst neben Schwarz und Weiß noch Gelb, Orange und Blau eingeführt, aber nicht das vom Designer gewünschte Babyblau oder Giftgrün.

Apps mit Ausgabe der wichtigsten Information und Steuerung der Basisfunktionen per Touch sehen zweifelsohne gerade mit den poppigen Farben gut aus, nur müsste man den Homepod Mini immer so aufstellen, dass man gut auf den Lautsprecher und sein Dispaly herabblicken kann – für die optimale Soundausgabe in Ohrenhöhe ein Widerspruch. So schön Ortolanis Designs auch sind, Apple denkt eher in anderen Richtungen für die nächsten Homepod-Generationen.