Die 55 schönsten Gratis-Schriftarten für macOS

Panagiotis Kolokythas

Das Internet bietet zahlreiche Quellen für kostenlose Schriften. Wir haben die 55 schönsten Mac-OS-Fonts ausgewählt, die derzeit gratis erhältlich sind. Mit den Truetype-Schriftarten bringen Sie Pepp in Ihre Dokumente.

Vergrößern Die 55 schönsten Gratis-Schriftarten © 2015

Die Desktop-Versionen von Pages, Word und anderen Office-Programmen installieren unzählige Fonts in das System. Und doch ist vielleicht nicht die Schriftart dabei, auf die man jetzt gerade Lust hätte. Hilfe ist aber nur wenige Klicks entfernt.



Die Anzahl an Schriftarten im Netz ist riesig. Wir stellen Ihnen die besten Gratis-Fonts vor, die derzeit für Mac-OS und Windows erhältlich sind. Dabei handelt es sich um Truetype-Schriftarten, die Sie ganz einfach installieren können. Die meisten Schriften laden Sie im Form einer platzsparenden Zip-Datei herunter, die eine oder mehrere Dateien mit der Endung ".ttf" (TrueType-Schriftartendatei). Sehen Sie sich die 55 besten Fonts an, vor allem Nummer 33 wird Ihnen Tränen in die Augen treiben!

Um die gewünschte Schriftart zu installieren, müssen Sie die ZIP-Datei entpacken und die ttf-Datei doppelklicken. Anschließend öffnet sich das Dienstprogramm "Schriftsammlung" und zeigt eine Vorschau des Fonts. In diesem Fenster klickt man den Knopf "installieren", um die Schriftart im System zu verankern. Die ZIP- oder TTF-Datei kann man nach der Installation getrost löschen, damit sie keinen Platz auf der Festplatte belegt.