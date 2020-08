Kostensenkung: eM Client 8 bewirbt Kombi mit Microsoft 365 ohne Outlook

Thomas Hartmann

Durch die Kombination von Microsoft 365 mit eM Client sollen Unternehmen eine deutliche Kostensenkung erreichen: Indem sie die Microsoft 365 Business Standard-Abos durch das g├╝nstigere Business Basic oder Enterprise F3 Paket ersetzen.

Vergr├Â├čern em Client © eM Client

eM Client wurde laut Anbieter f├╝r die Arbeit mit Microsoft 365 entwickelt, um E-Mails, Kalender, Aufgaben, Kontakte und Notizen einfach zu synchronisieren. Im Vergleich zum Konkurrenten Outlook zeichne sich eM Client durch eine hohe Benutzerfreundlichkeit aus und verf├╝ge dennoch ├╝ber zahlreiche fortschrittliche Funktionen, darunter eine einfach einzurichtende E-Mail-Verschl├╝sselung, erweiterte Such- und Filterfunktionen f├╝r E-Mail-Anh├Ąnge, volle Unterst├╝tzung f├╝r lokale sowie serverseitige Notizen und eine verbesserte Unterst├╝tzung von Tags. Nutzer profitieren dem Entwickler zufolge au├čerdem vom Service des eM Client-Support-Teams. Wir haben die Vorg├Ąngerversion von eM Client hier getestet .

K├╝rzlich stellte eM Client die aktuelle Version 8 seines E-Mail-Clients mit neuen Business-Funktionen vor. In Kombination mit Microsoft 365 sollen diese Funktionen Gesch├Ąftskunden die t├Ągliche Kommunikation erleichtern und die Gelegenheit bieten, die Software-Kosten zu senken. eM Client rechnet vor: Microsoft-365-Nutzer, die auf eM Client anstatt Outlook setzen, profitieren von einer gro├čen Bandbreite an Funktionen und einem g├╝nstigeren Preis. Eine Lizenz von eM Client 8.0 kostet 50 Euro (CHF 44,95) inklusive Mehrwertsteuer. Microsoft 365 Business Basic (ohne Outlook) kostet zusammen mit eM Client 100,04 Euro (113,80 CHF) pro Jahr. Bei einer Gr├Â├čenordnung von 100 Lizenzen seien Kosteneinsparungen von knapp 6.500 Euro (7.700 CHF) innerhalb nur eines Jahres m├Âglich (ohne Mehrwertsteuer). Die genauen Varianten und Preise f├╝r Microsoft 365 Business findet man hier. So zahlt man im Jahres-Abo pro Monat 4,20 Euro im Monat f├╝r Basic, 10,50 Euro f├╝r die Standardversion (diese bereits mit Outlook) und f├╝r Microsoft 365 Business Premium 16,90 Euro pro Monat jeweils im Jahresabo.

├ťber mehrere Jahre gesehen vervielfachen sich diese Einsparungen entsprechend, wirbt eM Client f├╝r die eigene E-Mail-L├Âsung in Kombination mit Microsoft 365. Auch Microsoft 365 F3 mit einem Preis von 8,40 Euro (ohne Outlook) lasse sich damit gut kostensparend kombinieren.

Wie genau eM Client sich die Kombination mit Microsoft 365 und die Vorteile f├╝r die User vorstellt, fassen sie genauer in einem (englischsprachigem) PDF zusammen . Den Client selbst inklusive Infos, Preisgestaltung f├╝r die kostenpflichtige Version sowie Downloadm├Âglichkeiten f├╝r Mac und Windows findet man hier .