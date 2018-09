Kundenzufriedenheit: Apple weiter an der Spitze

Unter Herstellern von PCs oder Macs, Laptops und Tablets findet Apple nach dem American Customer Satisfaction Index wie schon im Vorjahr die höchste Kundenzufriedenheit.

Jedes Jahr befragt ASCI etwa 250.000 Kunden nach ihrer Zufriedenheit bezüglich mehr als 380 Firmen über 46 Industrien, wie Macrumors zusammenfasst. In diesem Bericht geht es speziell um Hersteller von Computern, Desktops und Tablets. Dabei finden die Macs, Macbooks und iPads von Apple den höchsten Zuspruch, der wie schon im Vorjahr bei 83 Prozent liegt. Für die Kategorie ”Personal Computer” insgesamt gibt es ebenfalls wie im Vorjahr 77 Prozent Zufriedenheit. Im Detail platziert sich Apple vor Amazon (jetzt 82 gegenüber im Vorjahr 79 Prozent) Samsung (unverändert bei 82 Prozent und HP (78 Prozent gegenüber 77 Prozent in 2017). Freilich liegen damit die ersten drei einzelnen Hersteller (Apple, Amazon und Samsung) dicht beisammen, wobei Amazon weder eigene Computer noch Laptops herstellt und mit seinen Geräten wohl eher in den Bereich Tablets und Set-up Box fällt.

Bei Apple ist speziell zu bemerken, dass die Kundenzufriedenheit anhält, obwohl weder die Macs noch die iPads zuletzt erneuert wurden, hier wartet man auf neue Mitteilungen des Herstellers aus Cupertino noch in diesem Jahr, inklusive zum inzwischen völlig veralteten Mac Mini, der ebenfalls in einer Neuauflage erscheinen soll .

Kriterien der Befragung waren unter anderem Design, Einfachheit der Bedienung, Qualität von Sound und Grafik. Auch das Betriebssystem der jeweiligen Geräte, mitgelieferte Apps und Programme und Datensicherheit (etwa durch die Speicherungsoptionen) spielten eine Rolle. Die Zufriedenheit bei mobilen Geräten, insbesondere Smartphones, ist insgesamt höher als mit Desktop-Computern. Nur bei den PC-Besitzern stehen diese wiederum am höchsten in der Gunst, gefolgt von Tablets und Laptops. Allerdings haben im vergangenen Jahr laut dieser Umfrage von ACSI nur 17 Prozent im vergangenen Jahr einen Desktop-Computer erstanden, dennoch wuchs die Zufriedenheit damit um vier Prozent, genauso wie bei Tablets, wogegen der Zuspruch bei Laptops abnahm.