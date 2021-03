LMP-Dock: Fünf Anschlüsse für das iPad Pro

Thomas Hartmann

Mit fünf Ports ermöglicht das USB-C-Tablet Dock Pro von LMP die Anbindung von unterschiedlichen Peripheriegeräten, die das Arbeiten am iPad Pro oder iPad Air erleichtern wollen.

Vergrößern © LMP

Wer das iPad in professionellen oder aufwendigen Workflows nutzt, wünscht sich manchmal einfachere Anschlussmöglichkeiten von unterschiedlicher Peripherie. Dies genau verspricht mit fünf Ports das USB-C Tablet Dock Pro von LMP. Dieses Dock bietet je einen USB 3.0- und USB-C-Port, einen Anschluss für Audiogeräte sowie einen Gigabit-Ethernet- und einen HDMI-Port. Das Dock lässt sich laut Hersteller bequem und sicher mit einer magnetischen Halterung am iPad befestigen.

LMP hat das Tablet-Dock speziell für Anwender entwickelt, die ihr iPad Pro oder Air ähnlich wie ein Notebook nutzen wollen. So ermöglicht der Gigabit-Ethernet-Port den Zugriff auf ein schnelles und zuverlässiges LAN, der USB-3.0-Anschluss soll für einen bis zu 5 Gbit/s schnellen Datenaustausch mit externen USB-Peripheriegeräten sorgen. Via HDMI kann ein externer Monitor mit einer Auflösung von bis zu 4K@60Hz angebunden werden. Der USB-C-Port lässt sich für die Datenübertragung mit USB-C-Peripheriegeräten verwenden und ermöglicht das Laden des iPads entsprechend Power-Delivery-Standard. Auch Audiogeräte lassen sich mittels des Docks direkt an das iPad anschließen: Dazu dient die 3,5-Millimeter-Buchse mit 48K/24 Bit-Unterstützung.

Das Dock wiegt laut Hersteller 46 Gramm und misst 9,3 x 3,1 x 1,2 Zentimeter. Es wird am USB-C-Port des iPads angeschlossen. Damit dieser nicht unter dem Gewicht des Docks leidet, wird es mit einer zusätzlichen magnetischen Halterung geliefert. Diese wird zwischen Dock und iPad Pro befestigt und kann einfach abgenommen werden, beispielsweise wenn das iPad in eine Schutzhülle gesteckt wird.

Das LMP USB-C Tablet Dock Pro ist ab sofort in Space Grau zum UVP von 75 Euro inklusive Mehrwertsteuer erhältlich. LMP-Produkte werden von Anbietern wie Comspot, Cancom und Cyberport geführt und sind auch auf Amazon.de erhältlich. Distributor für den deutschen Fachhandel ist DataWorld.