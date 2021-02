Ladestation für die Apple Watch für 33 Euro

Peter Müller

Zur Apple Watch liefert Apple nach wie vor ein Kabel mit, wenn auch keinen Ladeadapter mehr. Für den Nachttisch braucht es mehr.

Vergrößern Anker © Anker

Etwa einmal am Tag muss die Apple Watch an das Ladegerät, die meisten Laden ihre Uhr über Nacht. Praktisch, wenn sie dann auch noch die Uhrzeit anzeigt, wenn man sich ihr nähert: Der Nachttischmodus geht an, legt man die Uhr auf der Seite ab. Um dann auch noch zu laden, benötigt sie aber ein wenig Stütze, das Ladekabel alleine neigt dazu, die Apple Watch wieder in die Horizontale zu zwingen.

Neben dem Magsafe-Duo-Ladegerät, das Apple Watch und iPhone 12 auflädt, hat Apple auch das magnetische Ladedock im Angebot, für satte 79 Euro .

Das geht auch deutlich günstiger, wie Anker zeigt: Das Anker Watch Cable bietet der Hersteller derzeit auf Amazon für 33,61 Euro an. Aber Achtung: Wie beim Apple-Gerät liegt kein Stromadapter bei, dafür aber ein kurzes Kabel. Dieses endet jedoch auf USB-C, man muss also ein passendes Ladegerät im Haus haben – oder das Ladedock an das Macbook anschließen.

Anker Watch Cable bei Amazon