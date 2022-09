Letzte Gerüchte zur Apple Watch Pro: Neuer Knopf, unglaubwürdige CADs

Halyna Kubiv

Bis zur Veröffentlichung der Apple Watch Series 8 bleiben genau zwei Tage, aber auch so kurz davor gibt es neue Gerüchte.

Vergrößern Apple Watch Series 8 © Front Page Tech

Die Ankündigung der kommenden Apple Watch Series 8 verspricht wohl interessanter zu sein als die des iPhone 14: Im Unterschied zu den inkrementellen Neuerungen beim Smartphone scheint Apple bei seiner Smartwatch doch einiges anzubieten. Neben neuen Gesundheitssensoren soll ein komplett neues Modell auf den Markt kommen, das für Extremsportler vermarktet wird.

Um ebendiese Apple Watch Pro ranken sich zuletzt die meisten Gerüchte. Aktuell sind Fotos von Watch-Hüllen im Umlauf , die auf die neue Pro-Uhr passen werden. Die verraten, dass die Apple Watch Pro einen neuen zusätzlichen Knopf haben wird. Dieser befindet sich an der Gegenseite zur digitalen Krone, 9to5mac spekuliert, der Knopf wird eine erweiterte bzw. schnellere Funktionalität bei den Trainings anbieten. Denn tatsächlich ist es bei schnelleren Sportarten manchmal schwierig, mitten im Training noch etwas auf dem Display der Apple Watch einzugeben. Der zusätzliche Knopf wird dabei eine Abkürzung anbieten.

Die Hüllen bestätigen zudem nicht, dass die Apple Watch Pro mit flachen Kanten entworfen wurde, die Hüllen zeigen abgerundete Seiten, wie bei der Apple Watch seit ihrer Ankündigung 2014 üblich. Eine Abflachung zeigt nur das Display, das unterscheidet sich etwas von dem aktuellen Aussehen, wobei das Display abgerundet aus dem Gehäuse hervortritt.

Neue CAD-Bilder

Das Portal 91mobile hat zudem neue CAD-Bilder der Apple Watch Pro veröffentlicht, die sich mit den Gerüchten zum zusätzlichen Knopf an der Watch-Seite decken. Allerdings weiß 91mobile um eine weitere Neuerung: Die Seite mit der digitalen Krone und mit der Seitentaste soll aus dem Gehäuse hervorlugen, in etwa wie der Kamera-Buckel beim iPhone 12 oder 13. 9to5mac spekuliert dazu, das soll die Seitenelemente vor Stürze und Stöße bei extremen Sportarten schützen. Die Neuerung sieht aber recht gewöhnungsbedürftig aus. Ob die neue Pro-Watch tatsächlich so etwas anbietet, wissen wir spätestens am kommenden Mittwoch ab 19 Uhr Bescheid .