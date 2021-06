Lexar: SD-Express-Speicherkarten mit Datentransfer von bis zu 4 GB/s

Thomas Hartmann

Lexar SD Express und Micro-SD Express-Speicherkarten in der Spezifikation SD 8.0 ermöglichen Datenübertragungsraten von fast vier Gigabyte pro Sekunde und sollen 2022 erscheinen.

Die Speicherkarten basieren auf der PCI Express (PCIe) 4.0-Spezifikation und bieten laut Entwickler eine maximale Datenübertragungsrate von fast vier Gigabyte pro Sekunde (GB/s). Mit einer theoretischen maximalen Lesegeschwindigkeit von bis zu 985 MB/s sei SD Express in der Lage, Daten dreimal schneller zu übertragen als die schnellste derzeit erhältliche UHS-II SD-Karte. Die Lexar SD Express-Speicherkarten verwenden das NVMe Express (NVMe)-Protokoll und sind abwärtskompatibel.

Lexar SD Express und Micro-SD Express-Speicherkarten ermöglichen demzufolge Geschwindigkeiten von bis zu 824 MB/s beim Lesen respektive 410 MB/s beim Schreiben. Sie wurden laut Hersteller entwickelt, um die steigenden Anforderungen von Anwender:innen bei der Übertragung großer Datenmengen zu erfüllen, wie zum Beispiel 8K-Videoaufnahme und -Wiedergabe, RAW-Serienbildmodus, 360-Grad-Videos und weitere. Lexar arbeitet derzeit im Rahmen früherer Entwicklungen mit Herstellern entsprechender Hostgeräte zusammen und plant die Markteinführung für das Jahr 2022.

Lexar SD Express-Speicherkarten sollen mit dem SM2708-Controller von Silicon Motion gefertigt werden. ”Viele der neuesten High-End-Kameras und Mobiltelefone sind in der Lage, Videos in 8K aufzunehmen und benötigen eine schnelle Übertragungsrate. Da der SM2708-Controller nun die SD 8.0-Spezifikation unterstützt, die mehr als den dreifachen Durchsatz bietet, sind jetzt Anwendungen wie 8K-Videoaufnahmen, RAW-Fotoaufnahmen, IoT-Geräte mit mehreren Kanälen, Multi-Processing Automobilspeicher und andere Anwendungen möglich, die ultrahohe Datengeschwindigkeiten erfordern“, sagt Nelson Duann, Senior Vice President of Marketing and R&D bei Silicon Motion.

Lexar SD Express-Speicherkarten werden ab 2022 in Kapazitätsoptionen bis 512 GB erhältlich sein, Lexar Micro-SD Express in Kapazitäten bis 256 GB.