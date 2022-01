Lichtspender und Alarmgeber: K6R Safety für den Schlüsselbund

Thomas Hartmann

Per Karabinerhaken lässt sich die multifunktionale Keyring-Lampe K6R Safety am Schlüsselbund oder der Handtasche befestigen und soll deutlich heller leuchten als jedes Smartphone.

Vergrößern Es werde Licht! © Ledlenser

Die Mini-Lampe Ledlenser K6R Safety vereint helles Licht und Sicherheitsfunktionen, so der Anbieter. Die Keyring-Lampe K6R Safety wird am Schlüsselbund oder der Handtasche befestigt und soll so sofort zur Hand sein, um dunkle Ecken und Wege auszuleuchten und die eigene Sichtbarkeit zu erhöhen. Trotz ihres kompakten Formats leuchtet sie deutlich heller als jedes Smartphone, verspricht der Hersteller Ledlenser, und soll mit einem durchdringenden Alarmton und einem besonders hellen, irritierenden Strobe-Modus spezielle Sicherheitsfeatures mitbringen.

Mehr Licht und Lärm und für die Sicherheit

Drei Leuchtmodi und das zusätzliche Stroboskop bietet demnach die kleine Taschenlampe für vielfältige Einsatzmöglichkeiten. Auf diese Weise soll sie dazu beitragen, sich im Dunkeln sicherer zu fühlen. In der Einstellung ”Low Power” leuchten laut Hersteller 20 Lumen bis zu 15 Meter weit, im ”Power-Modus” setzen 200 Lumen die Umgebung in bis zu 50 Metern Entfernung in helles Licht. Wenn es schnell strahlend werden soll, aktiviert der ”Boost-Modus” kurzfristig 400 Lumen – damit leuchtet die K6R Safety bis zu 80 Meter weit, so der Anbieter. Zum Vergleich: 200 Lumen entsprechen ungefähr dem Licht einer 25-Watt-Glühlampe, 400 dem einer 40-Watt-Lampe. Die Modi der K6R Safety werden durch Drücken der Bedientaste ausgewählt. Im Gefahrenfall reiche ein kurzer Zug am Extra-Pin: Sofort ertönt ein schrilles Alarmsignal, zeitgleich setzt der Strobe-Modus ein.

Die K6R Safety enthält einen Akku, der sich über eine ausklappbare USB-Schnittstelle aufladen lässt. Das Gehäuse besteht aus gebürstetem Aluminium, die Mini-Taschenlampe ist wahlweise in Grau oder Rose-Gold erhältlich.

Die K6R Safety gibt es für 25 Euro mit Karabinerhaken, auf der Website von Hersteller Ledlenser finden sich auch weitere technische Details . Auch bei Amazon.de sind sie verfügbar, in Schwarz und Rose-Gold , jeweils zum genannten Preis.

Neben der K6R Safety bietet Ledlenser noch zwei weitere neue Modelle für den Schlüsselbund an: die K6R mit augenschützender Rotlichtfunktion , ebenfalls zum Preis von 25 Euro, und die K4R mit 120 Lumen und drei Leuchtmodi (für 17 Euro, derzeit nicht verfügbar).