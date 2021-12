Liebesgrüße von Apple Music - Exklusive EPs und mehr

Peter Müller

Musik verschenken ist im Zeitalter der Streamingdienste kompliziert. Also verschenkt der Dienst eben selbst Musik.

Vergrößern Apple Music läutet die besinnliche Zeit ein © Peter Kotoff - shutterstock / Apple

Apple Music präsentiert ab heute und während der nächsten Wochen seinen Abonnenten einige vorweihnachtliche Schmankerl exklusiv. Die beteiligten Künstler sind aus der höchsten Kategorie, etwa Coldplay, Elton John, Mariah Carey, Alicia Keys und Nile Rodgers sind dabei.

Die exklusiven Inhalte der Aktion "From Apple Music with Love" (langweilig übersetzt als " Geschenke von Apple Music ") sind EPs, die speziell für diese Aktion aufgenommen wurden, etwa Coldplays "Infinity Station Sessions", die heute den Anfang machen. Dabei hat die Band einige Stücke ihrer jüngsten LP "Music of the Spheres" in 3D-Audio aufgenommen, ebenso die erstmals 2010 veröffentlichte Single "Christmas Lights".

Laut Apple können sich die Abonnenten nicht nur auf exklusive EPs, Playlists, Remixe und eine spezielle Radioshow freuen, sondern auch auf "ein paar Leckerbissen, die so aufregend sind, dass wir sie gar nicht erst verraten wollen". Wem das nicht besinnlich genug ist, kann es ja mit den " Winter Carols " von Blackmore's Night versuchen, die seit zwei Wochen im iTunes Store und bei Apple Music veröffentlicht sind. Zum Verschenken dann auf CD...