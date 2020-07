"Life ist Strange" für kurze Zeit für iOS kostenlos

Kris Wallburg

Das beliebte Abenteuerspiel "Life is Strange", dass es 2018 aufs iPhone geschafft hat, ist aktuell kostenlos zu haben. Das Spiel, das auch auf dem Mac, PC und auf den Konsolen verfügbar ist, lebt von einer lebendigen Geschichte und der Entscheidungsfreiheit des Spielers. Aber es gibt auch einen Haken.

Vergrößern "Life is Strange" dreht sich um die angehende Fotografin Max Caulfield. © Square Enix

Freunde von Abenteuerspielen und guten Geschichten aufgepasst. Der Überraschungshit Life is Strange von Square Enix ist derzeit kostenlos im App Store für iOS und iPadOS verfügbar . Normalerweise kostet die App 3,49 Euro. Das Spiel, das vom Stil her an die Abenteuerspiele des Entwicklerstudios Telltale Games erinnert, dreht sich um die Fotografin Max Caulfield.

Max Caulfield kehrt nach fünf Jahren in der Großstadt Seattle zurück in ihren kleinen Heimatort, um dort an einer renommierten Universität Fotografie zu studieren. Dort trifft Sie auch ihre alte Kindheitsfreundin Chloe wieder. Gesprächsthema in der Stadt ist vor allem die verschwundene Studentin Rachel Amber. Max und Chloe machen sich auf die Suche nach ihr und währenddessen entdeckt Max, dass sie über die Fähigkeit verfügt, die Zeit zurückzudrehen.

Life ist Strange lebt von der spannenden Geschichte, einer tollen Regie und der Möglichkeit des Spielers, mit seinen Entscheidungen Einfluss auf die Story zu nehmen. Auf Metacritic.com erhielt das Spiel eine durchschnittliche Bewertung von 85 durch die Kritiker, im User Score schneidet das Spiel sogar noch besser ab.

Life is Strange ist in fünf Episoden aufgeteilt und hier finden wir auch den Haken an dem Angebot. Kostenlos ist nämlich nur die erste Episode, die restlichen vier kosten 9,99 Euro im App Store. Dennoch ist das Angebot eine gute Möglichkeit, mal in das Spiel reinzuschnuppern und sich ein Bild von der Geschichte und dem Spielprinzip zu machen. Wie lange das Angebot gültig ist, ist nicht bekannt.