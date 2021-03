Luca-App: Server nach "Anne Will" zusammengebrochen

Thomas Hartmann

Der ”Fantastische-Vier”-Musiker Smudo stellte am Sonntagabend in der ARD-Talkrunde die von ihm mit betreute Luca-App zur Kontaktverfolgung vor. Danach schossen die Registrierungen offenbar durch die Decke.

VergrĂ¶ĂŸern My name is Luca - yes, I know you've seen me before © Luca

Eine App zur einfachen Registrierung der eigenen Daten könnte bald nach den zu erwartenden Lockerungen nötiger denn je sein, um eine schnelle und lĂŒckenlose Kontaktnachverfolgung zu ermöglichen. Dies genau kann die Luca-App leisten. Sie verspricht ein einfaches Check-in bei Konzerten oder in Restaurants und anderen AnlĂ€ssen wie fĂŒr (auch private) GĂ€stelisten per QR-Code-Scan.

Die Daten sollen verschlĂŒsselt und sicher ĂŒbermittelt werden. Dazu gehört auch die genaue Aufenthaltsdauer an einer Location. Man entscheidet im Zweifel – insbesondere bei einer positiven Testung – selbst darĂŒber, ob man dem Gesundheitsamt seine Kontaktdaten und Aufenthaltsorte der letzten 14 Tage zur VerfĂŒgung stellt. Auch nur diese können demnach die in Luca gesicherten Daten entschlĂŒsseln und Infektionsketten nachverfolgen.

Dazu soll speziell die Datenschnittstelle Sormas helfen, die freilich noch nicht bei allen GesundheitsĂ€mtern eingerichtet ist. Gehört eine Person zur Kontaktgruppe eines positiv Getesteten, soll sie vom Gesundheitsamt informiert werden. Auch eine Cluster-Erkennung soll dadurch leichter möglich werden. Zur Registrierung ist eine verifizierte Kontaktinformation wie die Telefonnummer oder eine E-Mail-Adresse erforderlich. Dadurch lassen sich auch willentliche Falschangaben wie in der Vergangenheit mit ”Donald Duck” oder Ă€hnlichem fragwĂŒrdigen Blödsinn in Restaurantlisten vermeiden. die Datenhoheit soll aber immer beim User (Gast) verbleiben: Er oder sie entscheidet ĂŒber die Freigabe der Besuchshistorie.

Mehr zum Hintergrund der App auch als verzweigtes System beschreiben die Entwickler hier. Demnach ist auch die Bundesdruckerei bei der Anbindung an die GesundheitsĂ€mter und dem Support beteiligt. Wer ĂŒbrigens selbst kein Smartphone besitzt, kann einen QR-Code auch als SchlĂŒsselanhĂ€nger nutzen.

Keine Schnittstelle zur Corona Warn App



Nicht möglich ist es, selbst ein positives Ergebnis etwa aus einem PCR-Test dort einzutragen, dafĂŒr brĂ€uchte man nach wie vor die offizielle Corona-Warn-App. Insofern wĂ€re Luca bisher eine allerdings wichtige ErgĂ€nzung. Sinnvoll wĂ€re es, beide Apps miteinander zu verbinden.

In der ARD-Talksendung ”Die große Ratlosigkeit – gibt es einen Weg aus dem Dauer-Lockdown?” mit Anne Will hat Smudo am vergangenen Sonntag die von ihm mit entwickelte Luca-App vorgestellt, der Beitrag lĂ€sst sich in der ARD-Mediathek hier aufrufen . Danach kam es wohl zum großen Ansturm nicht nur fĂŒr den Download, sondern auch zur Registrierung fĂŒr die App, wie unter anderem der Musikexpress berichtet.

Die Links zum Download der App fĂŒr Android (mindestens Android 5.0 erforderlich), iOS (ab iOS 12) und die Web-App finden sich zentral hier . Auch ĂŒber Macher und Entwickler der App findet sich auf der Website umfassende Auskunft .