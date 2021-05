M1 iPad Pro ist schneller als alle Intel-Macbooks

Kris Wallburg

Das neue iPad Pro mit M1-Chip stellt Leistungsrekorde auf. Nicht nur ist es über 50 Prozent schneller als der Vorgänger, es schlägt sogar das Macbook Pro mit i9-Prozessor für über 3.000 Euro.

Vergrößern Das iPad Pro mit M1-Chip ist rekordverdächtig schnell. © Apple

Das Benchmark-Tool Geekbench hat die ersten Ergebnisse zum neuen iPad Pro mit M1-Chip veröffentlicht. Das hat Macrumors entdeckt. Die Ergebnisse sind geradezu überwältigend. Die Benchmarks, fünf an der Zahl ( hier und hier nachzulesen), ergeben einen Durchschnittswert von 1.718 im Single-Core und 7.284 im Multi-Core. Damit ist das iPad Pro der fünften Generation rund 56 Prozent schneller als der Vorgänger, der mit dem A12Z-Chip bereits als Geschwindkeits-Champion galt. Im Single-Core erreicht das A12Z-iPad durchschnittlich 1.121 Punkte im Single-Core und 4.656 im Multi-Core.

Das iPad Pro mit M1 ist damit auch nur unwesentlich langsamer als das Macbook Air mit dem gleichen Chip, das Macbook erreicht im Durchschnitt 1.701 Punkte im Single-Core und 7.378 im Multi-Core. Das ist vor allem vor dem Hintergrund beeindruckend, dass im iPad Pro deutlich mehr Kompromisse bezüglich der verfügbaren Stromleistung und Kühlung gemacht werden müssen.

Video-Beschreibung einblenden Lohnt sich für mich eher das neue iPad Pro 2021 oder vielleicht doch das Vorgängermodell iPad Pro 2020? Oder vielleicht doch ein ganz anderes Modell? In diesem Video beantworten wir euch genau diese Frage und gehen auf alle wichtigen Unterschiede ein!



Der Vergleich zum Nachlesen:

►www.macwelt.de/international/iPad-Pro-M1-2021-vs-iPad-Pro-2020-Der-grosse-Vergleich-11016421.html



Aber nicht nur im Vergleich zu Apples eigens entworfenen Chips performt das iPad Pro überraschend stark. Im direkten Vergleich schlägt das neue iPad Pro sogar das Macbook Pro 16 Zoll , das mit einem i9-Prozessor der neunten Generation von Intel ausgestattet ist. Der Acht-Kerner ist zwar schon etwas in die Jahre gekommen (Intel hat gerade die elfte Generation der i9-CPUs veröffentlicht), ist aber immer noch der stärkste Intel-Prozessor, der in Macbooks verbaut wird. Und wohl auch der letzte, wenn man die Leistung von Apples eigenen M-Chips in Betracht zieht. Das Intel-Macbook musste sich bereits im direkten Vergleich mit den M1-betriebenen Macbook Air und Macbook Pro (13 Zoll) geschlagen geben. Es erreicht im Single-Core lediglich 1.091 und im Multi-Core 6.845 Punkte im Schnitt.



Die Grafik-Performance des iPad Pro M1 ist im Vergleich zum Vorgänger sogar noch stärker angestiegen und auf einem Level mit den M1-Macs. Ein durchschnittlicher Metal-Score von 20.578 bedeutet eine Steigerung von über 70 Prozent gegenüber dem iPad Pro mit A12Z.

Das iPad Pro der fünften Generation kann bereits vorbestellt werden, die Auslieferung startet in der zweiten Maihälfte. Aktuell liegt der geschätzte Lieferzeitraum in Apples Online-Store aber im Juli. Für die ungeduldigen unter Ihnen haben wir einen Ratgeber erstellt, wo Sie das iPad Pro unter Umständen früher ergattern können. Einfach hier klicken.