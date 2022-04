M1 ist komplett - doch Rätsel bleiben

Jasn Snell

Der M1 Ultra soll der letzte Chip der ersten Generation des Apple Silicon sein. Und so sehen wir betroffen, den Vorhang zu und alle Fragen offen.

Vergrößern Die M1-Ära war nur der Anfang © Andrey_Kuzmin – shutterstock.com / Apple

Die Premiere des Mac Studio hat Apple am 8. März groß gefeiert . Nach jahrelanger Vorbereitung markierte der neue Mac für Profis einen wichtigen Meilenstein in der Entwicklung des Macs. Die Erklärung von Apple-Manager John Ternus, dass die M1-Chipfamilie vollständig sei, markiert das Ende des ersten Produktzyklus von Apple Silicon.



Aber das Rad dreht sich weiter. Der erste Zyklus hat zahlreiche Fragen beantwortet, die wir uns vor weniger als zwei Jahren gestellt haben - aber es bleiben noch viele Fragen offen. Um es mit den Worten Winston Churchills zu sagen: Dies ist erst das Ende vom Anfang.



Diese Geheimnisse sind gelüftet

Bevor Apple den Umsteig des Mac auf eigene Prozessoren im Juni 2020 angekündigt hatte, gab es so viele Fragen darüber, wie das funktionieren könnte. Viele von uns hatten die Befürchtung, dass Apples Prozessoren, die für das iPhone entwickelt und dann für das iPad aufgemotzt wurden, nicht in der Lage sein würden, die Anforderungen von Mac-Nutzern oder zumindest von Mac-Nutzern auf Profi-Niveau zu erfüllen.

Anfang 2020 sagte mein Podcast-Partner Myke Hurley voraus , dass Apple seine Macs für Privatanwender inzwischen auf von Apple entwickelte Prozessoren umstellen würde, konnte sich aber nicht dazu durchringen, dasselbe für Macs für professionelle Anwender vorherzusagen. Und nun sitzen wir hier und Apple hat die Chips M1 Pro, M1 Max und M1 Ultra auf den Markt gebracht - unter dem Beifall und der Freude der Mac-Fans überall. Nur der Mac Pro liegt noch in einiger Ferne und muss erst noch assimiliert werden.

Vergrößern Als Apple im Jahr 2020 ankündigte, dass Macs Apple-Silizium verwenden würden, warf dies Fragen auf, die inzwischen beantwortet wurden, aber viele weitere Fragen bleiben offen.

Für mich ist dies der atemberaubendste Aspekt dieses ersten Zyklus von Apple-Silizium im Mac: All die Bedenken, ob Apple in der Lage ist, mit seiner Chip-Architektur eine Mac-Leistung auf professionellem Niveau zu erzielen, sind verschwunden. Als die M1-Macs im Herbst 2020 auf den Markt kamen, waren sie so beeindruckend, dass die Zweifel an höherwertigen Chips zu schwinden begannen. Das Macbook Pro hat im Herbst 2021 das Fass zum Überlaufen gebracht . Die M1-Ära hat alle Erwartungen übertroffen. Und was kommt als Nächstes?

Die zweite Generation steht in den Startlöchern

Obwohl wir jetzt eine viel bessere Vorstellung von Apples Prozessorstrategie für den Mac haben als noch vor zwei Jahren, ist es sehr schwierig, Trends anhand eines einzigen Datenpunkts vorherzusagen. Wir können davon ausgehen, dass ein Großteil der M2-Generation dem M1 ähnlich sein wird... aber es wird auch Unterschiede geben.

Apple wird zweifellos versuchen, die Leistung und Funktionalität zu verbessern, sowohl im oberen als auch im unteren Bereich. Und das Mysterium des Mac Pro mit Apple Silizium macht die Sache noch komplizierter.

Der M1 hat uns alle mit seiner Ausgewogenheit von Geschwindigkeit und Effizienz umgehauen. Ein M2 wird nicht in der Lage sein, die enormen Verbesserungen zu nutzen, die durch den einfachen Wechsel von Intel- zu Apple-Prozessoren erzielt wurden - aber wenn die Verbesserungen zwischen Apples A14- und A15-Prozessoren ein Hinweis darauf sind, wäre eine 10- bis 15-prozentige Steigerung der Geschwindigkeit keine Überraschung.

Was Apple beim M2 nicht tun wird, zumindest laut Mark Gurman (Bloomberg) : Die Anzahl der Rechenkerne erhöhen, die das Basismodell des Chips bietet. Wie schnell haben wir uns doch an die Mac-Modelle der untersten Leistungsklasse mit 8-Core-CPUs gewöhnt! (Der erste Mac Laptop mit acht CPU-Kernen wurde vor drei Jahren vorgestellt. Jetzt haben alle so viele.)

Gurmans Bericht deutet darauf hin, dass Apple die maximale Anzahl der GPU-Kerne im M2 auf 10 erhöhen wird, was einen deutlicheren Sprung bei der Grafik bedeutet. Für mich ist die große Frage nicht die nach der Geschwindigkeit des M2. Vielmehr geht es darum, wie gut der neue Chip mit den Einschränkungen des M1 zurecht kommt. Macs mit dem Basismodell des M1-Prozessors waren auf 16 GB Arbeitsspeicher und zwei Thunderbolt-Anschlüsse beschränkt. Diese M1-Macs boten auch nur begrenzte Unterstützung für externe Bildschirme - ein einziger externer Bildschirm funktioniert gut, aber danach wird es brenzlig .

Die M2-Pro- und Max-Chips für künftige Macbooks Pro werden wahrscheinlich leistungsfähiger sein als die M1-Pro- und M1-Max-Chips. Gurmans Bericht legt nahe, dass Apple zwei CPU-Kerne hinzufügen wird, um das Maximum von 12 zu erreichen, während die GPU-Kerne bei der Anzahl bleiben werden, bei der sie heute stehen. Das M2 Ultra, das aus zwei M2-Max-Chips besteht, bekommt 24 Grafikkerne, vier mehr als das M1-Pendant.

Vergrößern Apples Leistungsgeschichte mit den Chips der A-Serie für das iPhone kann einen Eindruck davon vermitteln, wie viel Leistungssteigerung wir zwischen den Generationen der M-Serie sehen könnten.

Bleibt noch das Geheimnis des Mac Pro. Gurmans Bericht deutet darauf hin, dass Apple eine neue Chip-Variante anbieten wird, die vier M2-Max-Chips zu einem "M2 Extreme" zusammenfasst, und Sie können sich das ausrechnen - er hätte bis zu 48 CPU-Kerne und 128 GPU-Kerne.

Das ist der einfache Teil. Das Rätsel ist, wie ein Mac mit Apple Silizium intern erweiterbar sein kann. Ein Teil des Geheimnisses von Apple Silicon ist die Integration von Grafik- und Arbeitsspeicher in das Prozessorpaket, so dass es zu einem großen Paket aus Prozessoren und Speicher wird. Es gibt einige Ideen, Apple könnte bei einem zukünftigen Mac Pro extreme Mengen an Arbeitsspeicher zulassen, indem der On-Chip-Speicher als Hochgeschwindigkeits-Cache behandelt wird, der enorme Mengen an weiterem RAM unterstützt.

Das könnte der Fall sein, aber: Die Leistungsfähigkeit des Mac Studio ist schon heute enorm , vor allem mit der M1-Ultra-Version, dass der Mac Pro wirklich nur den kleinsten Teil der Mac-Benutzer da draußen ansprechen muss. Diese Benutzer sind wichtig, und ihre Bedürfnisse sind wirklich extrem. Ich kann mir vorstellen, dass Apple viel Zeit damit verbracht hat, mit vielen dieser Benutzer zu sprechen und herauszufinden, wie das Apple-Silizium-Modell modifiziert werden kann, um ihnen das zu geben, was sie brauchen.

Wahrscheinlich werden wir in diesem Mac Pro einige ungewöhnliche Ansätze sehen, die sehr teuer sein werden... aber sie werden so konzipiert sein, dass sie Benutzern dienen, die mehr Wert auf Leistung als auf den Preis legen. Das gilt für das obere Ende der Computerbranche schon seit langem und es ist immer noch so. Der aktuelle Mac Pro beginnt bei 6.500 Euro und es würde mich nicht überraschen, wenn ein neues Modell zu einem ähnlichen Preis auf den Markt käme - betrachten Sie es als Mac Studio mit ein paar Tausend Euro Aufpreis für ein noch umfangreicheres Design. Aber die wichtigen Mac-Pro-Kunden werden dieses Basismodell nicht kaufen. Sie werden es mit allen High-End-Funktionen ausstatten, die Apple für sie entwickelt hat, und sie werden für dieses Privileg horrende Preise zahlen. Für den Rest von uns normalen Power-Usern wird es immer den Mac Studio geben. Und vielleicht sogar einen iMac auf Profi-Niveau! Wir werden sehen.

Diese Fragen sind noch nicht beantwortet

Es gibt noch viele Faktoren, die die Entwicklung von Apple-Silizium beeinflussen und die wir erst nach Abschluss des M2-Zyklus kennen werden, wenn nicht sogar noch später. Dazu gehört vor allem Apples Plan für den Rhythmus der Mac-Aktualisierungen. Während der Intel-Ära konnte Apple nicht wirklich selbst entscheiden, wann es die Mac-Modelle aktualisieren wollte, da es - zumindest teilweise - davon abhängig war, wann Intel die Chips für bestimmte Modelle liefern konnte.

Jetzt kann Apple seinen eigenen Kurs bestimmen - und hat für eventuelle Verzögerungen niemanden außer sich selbst verantwortlich zu machen. Laut Gurman wird jedes Mac-Modell bis Ende 2023 mit M2-Prozessoren aktualisiert. Angesichts der Tatsache, dass die ersten M2-Macs wahrscheinlich Mitte 2022 auf den Markt kommen werden, deutet dies stark darauf hin, dass Apple einen 18-monatigen Updatezyklus in Betracht zieht. Das ist nicht schlecht, vor allem wenn man bedenkt, dass die Upgrade-Zyklen während der Intel-Ära sich sehr in die Länge zogen



Ein 18-monatiger Zyklus erscheint nicht unvernünftig, stellt aber vor ein weiteres Rätsel: Welche Philosophie verfolgt Apple in Bezug auf die Beziehung zwischen den Prozessoren der M-Serie und der A-Serie, die es in den iPhones verwendet? Apples Chip-Zyklus der A-Serie entspricht den iPhone-Veröffentlichungen; alle 12 Monate gibt es einen neuen Chip der A-Serie. Die M2-Chips basieren wahrscheinlich auf dem A15-Prozessor, der im letzten Herbst im iPhone eingeführt wurde.

Wie wird sich diese Beziehung im Laufe der Zeit entwickeln? Bleiben die Mac-Prozessoren immer hinter einem iPhone-Prozessor zurück und überspringen die eine oder andere Generation, um aufzuholen? Bleibt das iPhone die Basis, aus der alle anderen Apple-Prozessoren hervorgehen, oder wird die M-Serie so unkenntlich, dass man nicht mehr sagen kann, ob der unvermeidliche M3 auf dem A16 oder dem A17 basiert?

Wir wissen es nicht und werden es auch in nächster Zeit nicht wissen. Aber jetzt, wo wir eine Umdrehung des Rades hinter uns haben, beginnen wir, die Umrisse von Apples Vision für die Zukunft des Macs zu erkennen. Halten Sie jetzt inne, atmen Sie tief durch und beruhigen Sie sich. Dies ist eine kurze Verschnaufpause. In ein paar Monaten beginnt sich das Rad wieder zu drehen, wenn die ersten M2-Macs auf den Markt kommen. Ich kann es kaum erwarten.