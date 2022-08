M2-Chips dank 3-nm-Prozess bald wesentlich schneller

Roman Loyola

Berichten zufolge stellt Apple seine Chips bald auf einen 3-nm-Prozess um – gute Nachrichten für Macbook Pro und Mac Mini.

TSMC ist für den 3-nm-Prozess ab Ende 2022 vorbereitet

Apples Macbooks Pro mit 14-Zoll- und 16-Zoll-Bildschirmen sind leistungsstarke Laptops mit langer Batterielaufzeit. Aber die nächste Generation könnte eine noch bessere Verarbeitungsgeschwindigkeit und Batterielaufzeit haben, dank der M2 Pro Chips, die die Ersten in Apples Produktlinie sein könnten, die mit dem 3-nm-Prozess hergestellt werden.

Nach Angaben der Commercial Times in Taiwan wird TSMC, das Unternehmen, das die Chips für Apple herstellt, Ende dieses Jahres mit der Herstellung von 3-nm-Chips für Apple beginnen. (Zuvor hatte die Commercial Times berichtet, dass die Produktion Ende September beginnen würde). Der erste 3-nm-Chip von Apple könnte der M2 Pro (und vermutlich auch der M2 Max) sein, gefolgt vom A17 später im Jahr 2023. Schließlich werden der M3 und auch nachfolgende Apple-Chips den 3-nm-Prozess verwenden.

Zuletzt im Juli berichtete Bloombergs Mark Gurman , dass Apple die 14- und 16-Zoll-Macbooks-Pro mit den Chips M2 Pro und M2 Max aktualisieren werde, beide mit einer 12-Kern-CPU. Die GPU-Kerne könnten beim M2 Pro auf 18 und 20 Kerne und beim M2 Max auf 30 und 38 Kerne ansteigen. Gurman berichtete auch, dass diese Laptops in diesem Herbst erhältlich sein könnten, aber der Bericht der Commercial Times macht es wahrscheinlicher, dass sie in der ersten Hälfte des Jahres 2023 ausgeliefert werden.

Der Analyst Ming-Chi Kuo spekuliert, dass Apple an einem 15-Zoll-Laptop arbeitet, der einen M2 verwenden würde, mit einer Option für einen M2 Pro. Dieser Laptop, den Mark Gurman als Macbook Air ansieht, könnte erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 erhältlich sein.

Gurman behauptet zudem, dass Apple an einem M2 Pro Mac Mini arbeitet, um den Intel-basierten Mac Mini zu Preisen ab 1.259 Euro zu ersetzen, der als letzter erschwinglicher Desktop-Rechner noch in Apples Angebot steht. Der aktuelle M1 Mac Mini könnte ein Upgrade auf den M2 Chip erhalten, der mit dem Macbook Air und dem 13-Zoll-Macbook-Pro eingeführt wurde.

Der 3-nm-Prozess verkleinert den Chip gegenüber dem aktuellen 5-nm-Prozess, der im M2, M1 und anderen Chips verwendet wird. Das Schrumpfen des Chips führt zu einer schnelleren Leistung, sodass wir eine überdurchschnittliche Geschwindigkeitssteigerung vom M1 Pro zum M2 Pro sehen könnten. Das Schrumpfen der Chips sorgt auch für eine bessere Energieeffizienz, was eine längere Akkulaufzeit in Laptops bedeutet. Wenn der Produktionsplan von TMSC eingehalten wird, könnte der M2 Pro der erste 3-nm-Prozessor sein, der in einem Computer eingesetzt wird – die 3-nm-Chips von Intel werden erst in der zweiten Hälfte des Jahres 2023 erwartet, Chips von AMD und anderen werden folgen.

