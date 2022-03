M2 Extreme: Apples M1-Chips sind erst der Anfang

Michael Simon, Roman Loyola, Kris Wallburg

Apples M1-Chips haben den Mac grundlegend verändert. Dabei steckt Apple Silicon noch in den Kinderschuhen, in den nächsten Jahren dürfen wir uns auf viele Innovationen gefasst machen.

Vergrößern Die M1-Familie ist komplett, doch der M2 wird nicht lange auf sich warten lassen.

Als Apple Ende 2020 den M1-Chip vorstellte, waren wir von den Leistungssteigerungen im Vergleich zu seinen Intel-Vorgängern überwältigt. Ein Jahr später legte Apple mit dem M1 Pro und dem M1 Max nach , und im März 2022 stellte Apple den M1 Ultra vor, der die M1-Chip-Reihe vervollständigte und unsere Erwartungen an die Roadmap von Apple drastisch veränderte. Im Folgenden erfahren Sie, wie die Umstellung auf Apple-Silicon bisher verlaufen ist - und wohin sie führen wird.

M1: Dezember 2020

Apples aktueller M1-Prozessor basiert auf dem 5nm-A14-Chip, der erstmals im iPad Air (4. Generation) und im iPhone 12 eingesetzt wurde. Er verfügt über vier leistungsstarke Kerne mit 192 KB L1-Befehls-Cache, 128 KB L1-Daten-Cache und gemeinsamem 12 MB L2-Cache sowie vier energieeffiziente Kerne mit 128 KB Befehls-Cache, 64 KB L1-Daten-Cache und gemeinsamem 4 MB L2-Cache. Damit stehen insgesamt acht Kerne zur Verfügung, die sich gleichmäßig auf Leistung und Effizienz verteilen, was zu enormen Geschwindigkeitssteigerungen gegenüber den Vorgängermodellen führt. Das System-on-a-Chip nutzt in den meisten Modellen auch einen Achtkern-Grafikprozessor (das Macbook Air der Einstiegsklasse und der günstigste 24-Zoll-iMac haben einen 7-Kern-Grafikprozessor) mit 128 Ausführungseinheiten und bis zu 24576 gleichzeitigen Threads.

Auch der Speicher hat sich verändert. Beim M1 ist der LP-DDR4-Speicher nicht nur auf die Hauptplatine gelötet, sondern Teil des Chips selbst. Das bedeutet, dass er schneller und effizienter ist als zuvor, aber er ist auch etwas eingeschränkter - in einem M1 Mac sind nur 8 GB oder 16 GB verfügbar und es gibt keine Möglichkeit, ihn nach dem Kauf aufzurüsten. (Das wird Macbook-Käufer nicht überraschen, aber das Gleiche gilt auch für die Desktop-Modelle, wobei wir uns beim Mac Pro noch nicht sicher sind). Und schließlich verfügt der Chip über eine Neural Engine mit 16 Kernen, Secure Enclave und USB4/Thunderbolt-Unterstützung.

M1 Pro und M1 Max: Oktober 2021

Wir haben Anfang des Jahres von der Entwicklung eines M1X-Chips gehört, aber die Gerüchte waren nicht ganz korrekt. Apple nennt seine Prozessoren der nächsten Generation M1 Pro und M1 Max, und wie ihre Namen schon verraten, sind sie ein gewaltiger Sprung gegenüber dem M1.

Der M1 Pro und der M1 Max werden im gleichen 5-nm-Verfahren wie der M1 hergestellt und verfügen über eine neue 10-Kern-CPU mit acht Hochleistungskernen und zwei Hocheffizienzkernen, die bis zu 70 Prozent schneller sind als der M1. Das M1 Pro bietet eine Speicherbandbreite von bis zu 200 GB/s mit Unterstützung für bis zu 32 GB Unified Memory, während der M1 Max eine Speicherbandbreite von bis zu 400 GB/s mit Unterstützung für bis zu 64 GB Unified Memory bietet.

Auf der Grafikseite ist der M1 Pro mit einem 14- oder 16-Kern-Grafikprozessor ausgestattet, der bis zu 2x schneller ist als der M1, während der M1 Max mit einer 32-Kern-Grafikprozessor-Option eine bis zu 4x schnellere Grafikleistung als der M1 bietet. Laut Apple kann das neue M1 Max Macbook Pro ProRes-Videos in Compressor bis zu 10x schneller transkodieren als das Intel Macbook Pro 16-Zoll.

Außerdem verfügen die Chips über eine 16-Core Neural Engine, zusätzliche Thunderbolt 4 Controller und eine neue Display-Engine, die bis zu vier externe Displays am M1 Max ansteuern kann. Sie sind im 14- und 16-Zoll Macbook Pro zu finden.

M1 Ultra: März 2022

Der M1 Ultra war eine Überraschung bei Apples "Peek Performance"-Event im März . Apple hat diesen Prozessor gut unter Verschluss gehalten - Gerüchte, die ein paar Tage vor der Veranstaltung über das Mac Studio auftauchten, beschrieben den Ultra einfach als eine Variante des M1 Max.

Es hat sich herausgestellt, dass die Bezeichnung des M1 Ultra als Variante irreführend ist - es handelt sich tatsächlich um zwei Max-Chips, die wie ein einziger zusammenarbeiten. Apple hat ein extrem schnelles Interface namens Ultra Fusion entwickelt, das eine Bandbreite von 2,5 TBps zwischen den beiden Chips bietet, wodurch der Ultra von macOS als einzelner SoC erkannt wird.

Da es sich beim Ultra um zwei Maxes handelt, kann man die Spezifikationen eines einzelnen Max verdoppeln, und man erhält einen Überblick über den Ultra. Er verfügt über 20 CPU-Kerne, davon 16 Leistungskerne und 4 Effizienzkerne, und einen 48-Kern- oder 64-Kern-GPU. Das M1 Ultra ist mit 64 oder 128 GB Unified Memory und einer Speicherbandbreite von 800 GB/s erhältlich. Und sie verfügt über eine Neural Engine mit 32 Kernen.

Der Ultra verfügt außerdem über alle Medien-Engines des Max, aber auch hier sind es doppelt so viele: zwei Video-Decodier-Engines, vier Video-Codier-Engines und vier ProRes-Codier- und Decodier-Engines. Einfach ausgedrückt, ist dies ein idealer Prozessor für die Videobearbeitung.

M2: Ende 2022

Es bestand die Möglichkeit, dass Apple den M2 auf dem Frühjahrs-Event vorstellt, aber stattdessen bekamen wir den M1 Ultra. Er könnte immer noch auf der WWDC erscheinen, aber es ist wahrscheinlicher, dass er im Herbst auf den Markt kommt, was Apple-Silizium auf eine zweijährige Kadenz bringt.

Apples M2-Chip könnte im nächsten Macbook Air debütieren , das ein komplettes Redesign mit neuen Farben passend zum 24-Zoll-iMac erhalten soll. Laut Bloomberg wird Apples Prozessor der nächsten Generation "die gleiche Anzahl von Rechenkernen wie der M1 haben, aber schneller laufen". Das ist vergleichbar mit der Vorgehensweise von Apple bei Upgrades der A-Serie, die seit dem A11-Prozessor trotz deutlich verbesserter Leistung sechs Kerne hat. Was die GPU betrifft, so berichtet Bloomberg , dass die Anzahl der Kerne von sieben oder acht auf neun oder 10 steigen wird. Laut einem Bericht von The Information wird der M2 wahrscheinlich auf TSMCs N4P Enhanced 5nm Prozess basieren, ähnlich wie der A15 Prozessor.

Das farbenfrohe Redesign des MacBook AIr könnte das erste M2-Gerät sein. © @rendersbyian

Aufgrund von Gerüchten und Apples bisheriger Positionierung seiner Chips können wir davon ausgehen, dass der M2-Prozessor etwa 20 Prozent schneller als der M1, aber langsamer als der M1 Pro, M1 Max und M1 Ultra sein wird. Die gleichen M1-Beschränkungen in Bezug auf USB4/Thunderbolt und Arbeitsspeicher werden wahrscheinlich ebenfalls beibehalten, da Apple die Nicht-Pro- und -Max-Chips als Consumer-Produkte für nicht so anspruchsvolle Nutzer etabliert.

M2 Pro und M2 Max: Mitte bis Ende 2023

Die nächste Generation von Apples High-End-Laptop-Prozessoren könnte wie der M1 Pro und M1 Max mehrere Leistungsstufen haben, mit bis zu 20 Rechenkernen, die sich aus 16 Hochleistungs- und vier Hocheffizienzkernen zusammensetzen, so ein Bericht von Bloomberg. Dies ist einem Bericht von The Information zufolge auf einen neuen einzigartigen Dual-Die-Prozessor zurückzuführen, der die Anzahl der Kerne in jedem Chip effektiv verdoppeln wird. Wir erwarten die Markteinführung für Mitte bis Ende 2023, möglicherweise auf der WWDC oder der Mac-Veranstaltung im Herbst.

M2 Extreme: Mitte 2023

Als John Ternus auf der "Peek Performance"-Veranstaltung den M1 Ultra-Prozessor ankündigte, erklärte er, dass dies der letzte Chip der M1-Familie sein würde. Später in der Präsentation kündigte er den letzten Mac an, der auf Apple-Silizium umgestellt wird: den Mac Pro. Wenn beides zutrifft, arbeitet Apple an einem Desktop-Chip auf Workstation-Niveau für die nächste Generation des Mac Pro, der etwas anderes ist als ein bloßes Upgrade des M1 Ultra. Der Mac Pro-Chip soll Gerüchten zufolge bis zu 40 Kerne haben, und zwar aufgrund eines Four-Die-Prozesses oder der Paarung von Chips mit 32 Leistungskernen sowie einer GPU mit 64 oder 128 Kernen.

Diese Zahlen sehen sehr nach zwei M1-Ultra-Chips aus. Es ist also möglich, dass Apple etwas Ähnliches wie beim M1 Max macht, indem es zwei M1 Ultra-Chips zu einem Mega-Chip verschmilzt, der genau diese gemunkelten Spezifikationen bietet: 40 CPU-Kerne (32 Performance, acht Effizienz), 128 GPU-Kerne, 64 Neural Engine-Kerne und bis zu 356 GB RAM. Mark Gurman von Bloomberg hat die Existenz genau dieses Chips angedeutet, der nächstes Jahr auf den Markt kommen könnte und vorläufig M2 Extreme genannt wird.

Wir wissen nicht, ob Apple weiterhin PCI-Steckplätze für Grafik und Speicher anbieten wird oder einfach mehr Anschlüsse für Erweiterungen hinzufügt, aber der Mac Pro ist definitiv der interessanteste Mac in der Apple-Silicon-Umstellung. Möglicherweise bekommen wir auf der WWDC einen ersten Blick auf das Gerät, das im November oder Dezember vorgestellt wird.

M3: 2024

Wie The Information berichtet , arbeitet Apple bereits an der dritten Generation seiner M-Serie-Prozessoren. Es wird wahrscheinlich der erste Desktop-Prozessor sein, der im 3-nm-Verfahren hergestellt wird und einen deutlichen Geschwindigkeitsschub gegenüber dem M1 bieten wird. Der Codename lautet Ibiza.

M3 Pro und M3 Max: 2025

Wir wissen nicht viel über den M3 Pro und M3 Max, außer dass ihre Codenamen Lobos und Palma lauten und dass der Chip wahrscheinlich auf einem 3-nm-Prozess basieren wird. Basierend auf dem M1-Zeitplan wird dieser Chip wahrscheinlich nicht vor 2025 erscheinen.

Dieser Beitrag erschien zuerst bei unserer amerikanischen Schwesterpublikation Macworld.com.