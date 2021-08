Mac & Apple Watch: Apple registriert neue Modelle

Simon Lohmann

So langsam wird es ernst: Bereits nÀchsten Monat soll Apple im Rahmen des Special-Events eine neue Generation des iPhone und der Apple Watch vorstellen. Konkrete Hinweise liefern neue EintrÀge mit unbekannten Modellnummern, darunter sind auch neue Macs enthalten.

VergrĂ¶ĂŸern Apple Watch © Instagram/silicondesigner, Apple

Wir sind schon auf der Zielgeraden: Lange dauert es nicht mehr, bis wir endlich erfahren, was Apple fĂŒr das diesjĂ€hrige Special-Event in Cupertino geplant hat. Dass wir im September eine neue iPhone-Generation zu sehen bekommen, gilt als absolut sicher. Das iPhone 13 (Alle Infos und GerĂŒchte) wurde laut Macrumors bereits Anfang des Jahres in der Eurasischen Wirtschaftskommission gelistet, nun sind noch weitere bisher unbekannte Modellbezeichnungen fĂŒr Apple-GerĂ€te aufgetaucht.Â

Demnach handelt es sich um sechs neue Apple-Watch-Kennungen, darunter:Â

A2473

A2474

A2475

A2476

A2477

A2478

Hierbei wird es sich vermutlich um die neuen Apple-Watch-Modelle der Series 7 handeln. Apple-Fans warten schon gespannt auf die neue Generation, schließlich soll Apple hier ein Redesign und neue Farben planen .Â

Interessant, dass im vergangenen Jahr Apple fast zur gleichen Zeit mehr Modellnummer registriert hat : Acht aus dem damaligen Eintrag entfallen auf Apple Watch Series 6, fĂŒr die normale Konfiguration, also Apple Watch GPS und Apple Watch GPS + Celluar sowie alle beiden GrĂ¶ĂŸen entfielen vier Modellnummern, die gleiche Anzahl wurde Apple Watch SE zugewiesen. Die Modellnummer fĂŒr HĂ©rmes und Edition-Modelle tauchen in der Datenbank nicht auf. Apple verkauft in Russland und benachbarten MĂ€rkten, um die sich die Eurasische Wirtschaftskommission kĂŒmmert, diese Abwandlungen der Apple Watch nicht , sodass der Hersteller sie fĂŒr die Region nicht registrieren muss.



Neue Macs: Apple meldet unbekannte GerÀte-Modelle an

Die ECC-Datenbank listet außerdem zwei neue Mac-GerĂ€te: A2442 und A2485. NatĂŒrlich kann man zum jetzigen Zeitpunkt nur raten, um welche Modelle es sich hierbei handelt, allerdings ist es wahrscheinlich, dass hiermit die neuen 14- und 16-Zoll-Macbook-Pro-Modelle gemeint sind, die von manchen bereits im Rahmen der diesjĂ€hrigen WWDC erwartet wurden.