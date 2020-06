Mac-Bundle mit Parallels Desktop und Rapid Weaver

Thomas Hartmann

Von Stack Social gibt es für ein paar Tage ein Programmpaket mit 11 Apps für den Mac, darunter eine Jahreslizenz für Parallels Desktop.

Vergrößern Stack Social © Stack Social

Einen Wert von regulär 1227,82 US-Dollar hat das Gesamtpaket, schreibt Anbieter Stack Social auf seiner Website . Verkauft werden die insgesamt elf Mac-Apps aber zu einem reduzierten Preis von nur 60 US-Dollar. Hier dürfte sich einiges lohnen, zum Beispiel die Virtualisierungssoftware Parallels Desktop 15, die als Lizenz für ein Jahr im Paket enthalten ist und normalerweise 80 US-Dollar pro Jahr kostet. Ein beliebtes Einsteigerprogramm für die Gestaltung von Websites ist Rapid Weaver 8, regulär 85 US-Dollar. Wer seine Daten vor Verlust schützen oder zurückholen will, hat dazu mit Disk Drill Pro (Listenpreis: 89 US-Dollar) die Chance. Dazu kommen weitere Programme wie PDF Expert, iMazing zum Verwalten von iPhone und iPad am Mac, die Bildbearbeitung Aurora HDR 2019 und diverse andere Tools, für die sich jeweils eine englischsprachige Beschreibung auf der Website findet sowie Screenshots und, nicht zu vergessen, der wichtige Hinweis auf die jeweiligen Systemvoraussetzungen (unter ”Specs”). Die Aktion läuft bis nächste Woche (endet in sechs Tagen, steht heute, Donnerstag, auf der Website). Bezahlt werden kann ”The Limited Edition Mac Bundle Ft. Parallels Desktop” mit Kreditkarten, Paypal oder Apple Pay.