Mac Pro 2019 ist ab 10. Dezember bestellbar

Stephan Wiesend

Apple hat jetzt den Erscheinungstermin des Mac Pro bekannt gegeben, der neue Profi-Desktop kann ab 10. Dezember bestellt werden.

Vergr├Â├čern Mac Pro und Pro Display sind ab Dezember bestellbar. © Apple

Jetzt ist es offiziell: Ab dem 10.12. ist der neue Mac Pro bestellbar. Per E-Mail wurden in den USA die ersten Interessenten von Apple benachrichtigt, dass sie ab diesem Dienstag den neuen Mac Pro und das neue Pro Display XDR bestellen k├Ânnen. Auslieferungsdatum und der deutsche Verkaufspreis sind immer noch nicht bekannt.



Vergr├Â├čern Erste Mac Pro-Interessenten wurden per E-Mail benachrichtigt. © Macworld

Urspr├╝nglicher Artikel

Eigentlich h├Ątte der Mac Pro zumindest im November noch erscheinen sollen, hatte Apple ihn doch f├╝r den Herbst angek├╝ndigt (ÔÇ×Coming This FallÔÇť). Nun wird es aber etwas sp├Ąter: Sowohl der neue Mac Pro als auch das Apple Pro Display werden im Dezember bestellbar sein ÔÇô einen genaueren Erscheinungstermin oder den Liefertermin gibt es bisher nicht. Laut Apple kostet der Mac Pro ab 5.999 US-Dollar, das neue Pro Display XDR ab 4.999 US-Dollar. Mehr zu den technischen Daten und Konfigurationsm├Âglichkeiten des neuen Desktop kann man ├╝ber die Homepage von Apple erfahren, allerdings gibt es weiterhin keine Informationen ├╝ber die Preise f├╝r Aufr├╝stoptionen ÔÇô etwa mehr RAM und Speicherplatz.

├ťber den Mac Pro war in den letzten Monaten ├╝berraschend wenig zu h├Âren. So war der neue Mac erst vor wenigen Tagen erstmals bei einem Nutzer gesehen worden, der DJ und Produzent Calvin Harris hatte in einer Instagram-Story einen vom ihm genutzten Mac Pro gezeigt, der im offenbar vorab zur Verf├╝gung gestellt wurde. Zumindest ├╝ber die Fabrik in Texas, in der der Mac Pro hergestellt wird, erf├Ąhrt man aber vielleicht bald mehr : Apple-CEO Tim Cook will laut Reuters n├Ąmlich dem US-Pr├Ąsidenten Trump auf einer Tour durch Texas die Fabriken zeigen, in denen Apple den Mac Pro produziert und auch andere Jobs in den USA geschaffen hat.