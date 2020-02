Mac-Pro-Rollen: Teures Apple-Zubehör sorgt für Lacher

Denise Bergert

Apples Mac Pro lässt sich auf Wunsch mit Rollen ausstatten. Dem 480-Euro-Zubehör fehlt jedoch ein wichtiges Sicherheitsmerkmal – eine Feststellbremse.

Vergrößern Die Rollen sind fest im Edelstahlrahmen des Mac Pro integriert und lassen sich dadurch nicht nachrüsten. © Apple

Apples Mac Pro ist ab einem Preis von rund 6.800 Euro sicherlich kein Schnäppchen und empfiehlt sich daher nur für betuchte oder professionelle Anwender. Klar, dass das Zubehör für den Hochleistungsrechner von Apple auch nicht günstig ausfällt. Der Mac Pro lässt sich bei der Konfiguration bei Apple beispielsweise für 480 Euro Aufpreis mit einem Edelstahlrahmen mit Rollen ausstatten – standardmäßig wird er mit Standfüßen ausgeliefert.

„Du kannst deinen Mac Pro auch mit einem Edelstahlrahmen mit Rollen konfigurieren, damit du ihn ganz einfach bewegen kannst, ohne ihn anheben zu müssen. Wenn du deinen Mac Pro mit Rollen konfigurierst, ist er etwa 2,5 cm höher als das Modell mit Standfüßen,“ heißt es im Beschreibungstext von Apple. Was eigentlich nach einem praktischen Zubehör klingt, bringt so manchen Internet-Nutzer in dieser Woche zum Lachen. Der Grund: Apples Mac-Pro-Rollen lassen ein wichtiges Sicherheitsmerkmal vermissen – eine Feststellbremse. Steht der 6.800-Euro-Rechner also auf einem abschüssigen Untergrund, ist er mit der Rollenkonstruktion kaum aufzuhalten. Anschaulich demonstriert das YouTuber Marques Brownlee in einem kurzen Clip auf Twitter .

Brownlees Video macht Apple aktuell zum Gespött in den sozialen Medien und inspiriert so manches Meme. Twitter-Nutzer JonyIveParody hat sich sogar schon eine ebenso kostspielige Lösung für das Rollen-Problem ausgedacht – Wedge Pro , einen Unterleg-Keil für die Mac-Pro-Rollen zum stolzen Fantasie-Preis von 999 US-Dollar. Ob sich Apple von den hämischen Kommentaren beeindrucken lässt und die Mac-Pro-Rollen eventuell doch noch mit einer Feststellbremse ausstattet, bleibt abzuwarten.

