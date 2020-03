Mac- und iOS-Spiele Blade Runner Enhanced, Trüberbrook & Epic-Games: Neu, gratis oder reduziert

Thomas Hartmann

Epic Games verschenkt wieder Spiele, die auch auf dem Mac laufen. "Trüberbrook" kommt fürs iPhone. Und das alte "Blade Runner"-Game soll einen frischeren Anstrich bekommen.

Der Spieleklassiker "Blade Runner" war kürzlich erstmals auch via GOG für den Mac spielbar, wir berichteten . Dieses soll noch in diesem Jahr über Steam, Konsole und andere Plattformen in einer deutlich verbesserten Überarbeitung (”Enhanced Edition”) erscheinen, wie unter anderem 4Players.de berichtet . Demnach sind die Nightdive Studios, welche auch ein Remake des Klassikers "System-Shock" vorbereiten, daran, Charaktermodelle, Animationen und Zwischensequenzen besser aussehen zu lassen – auch eine Anpassung für Keyboard und Controller soll an Bord sein.

"Trüberbrook" für iOS

Dann soll es das bislang unter anderem für den Mac erhältliche Mystery-Adventure "Trüberbrook" demnächst auch für iPhones und vermutlich dann auch iPads geben. Wir haben dieses Spiel getestet . Man kann sich vorstellen, dass es auch auf iOS-Geräten eine gute Figur macht – laut iPhone-Ticker.de soll es bis Sommer dieses Jahres für iPhone und Android erscheinen.

Epic Games wieder spendabel

Und schließlich zieht Epic Games erneut die Spendierhosen an, indem es drei auch für den Mac geeignete Spiele vorübergehend kostenlos anbietet: nämlich das Indie-Adventure "Anodyne 2: Return to Dust" (”Laufe, springe und fahre durch weite, verträumte 3D-Landschaften. Schrumpfe in surreale 2D-Dungeons in den Körpern der Charaktere. Reise durch die Welt, triff auf seltsame Leute und rette die Welt vor dem gefährlichen Nano-Staub”), das regulär 17 Euro kostet; den ebenfalls unabhängig entwickelten Plattformer "A Short Hike" (”Wandere, klettere und fliege durch die friedlichen Berglandschaften des Hawk Peak Provincial Park”), sonst 6,60 Euro. Und schließlich das übersinnlich angelegte Fantasy-Abenteuer "Mutazione" (”Eine Mutanten-Seifenoper, in der Kleinstadttratsch auf das Übernatürliche trifft…”), für das man sonst 18 Euro zahlt. Alle drei Spiele erhält man gratis bis zum 19. März 2020, 16:00 Uhr.