Mac- und iPad-Besitzer sind am zufriedensten

Peter Müller, Halyna Kubiv

Apple landet erneut an der Spitze der Kundenzufriedenheit, diesmal im Bereich Computer und Tablets.

Vergrößern American Customer Satisfaction Index 2019 © American Customer Satisfaction Index

Auch im Jahr 2019 steht Apple an der Spitze der Liste des American Customer Satisfaction Index (ACSI) , der die Zufriedenheit der Käufer von PCs und Tablets mit ihren Geräten misst. Wie im Vorjahr kommt Apple auf 83 von möglichen 100 Punkten, die durchschnittliche Zufriedenheit ist derweil von 78 auf 77 Punkte zurückgegangen. ACSI merkt in seiner aktuellen Studie an, dass Apples Kunden ebenfalls die höchsten Erwartungen an Software und Hardware haben.

Hinter Apple hat sich Samsung mit 81 (2018: 82) Punkten platziert. Dessen Kunden sind zwar die zufriedensten mit ihren Desktop-Rechnern, Apple hat das mit zufriedenen Laptop-Kunden aber mehr als kompensieren können. Es folgen Amazon (79), HP (78) und Acer (77). Der ACSI macht keine Unterschiede zwischen klassischen PCs und Tablets, weshalb sich Amazon mit seinen Fire-Tablets in die Phalanx der traditionellen Hersteller schieben konnte.

American Customer Satisfaction Index führt seine Studien jedes Jahr aus, diese basieren auf Kunden-Interviews und Umfragen. An der aktuellen Studie haben rund 300 000 US-Amerikaner teilgenommen.