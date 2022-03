Macbook Air M2 soll in zwei neuen Größen kommen

Michael Simon

Angeblich bereitet Apple das Macbook Air wieder auf zwei Größen vor. Beide werden neu sein.

Seit fast einem Jahr lesen wir Berichte über ein neu gestaltetes Macbook Air mit neuen Farben, weißen Rändern und einem M2-Prozessor. Jetzt haben wir einen Grund mehr, uns zu freuen - eigentlich sogar zwei. Jüngsten Berichten zufolge wird Apple das kommende Macbook Air in zwei Displaygrößen auf den Markt bringen . Anders als in den Jahren von 201 bis 2016 wird es aber zur Standardausführung in 13 Zoll noch ein kleineres Modell geben, sondern ein größeres. Und: Beide Bildschirmgrößen werden neu sein.



Ross Young, CEO von Display Supply Chain Consultants, der eine sehr solide Erfolgsbilanz bei der Vorhersage von Apple-Produkten vorweisen kann, berichtet, dass Apple an neuen 13,6- und 15,2-Zoll-Displays für die nächste Revision des Macbook Air arbeite. Das 13,6-Zoll-Modell würde eine leichte Vergrößerung gegenüber dem aktuellen 13,3-Zoll-Modell bedeuten, während das 15,2-Zoll-Modell ein völlig neues Produkt wäre.

BTW, 2023 Apple 15" MacBook/Air will actually be 15.2"... — Ross Young (@DSCCRoss) March 25, 2022

Young erklärte gegenüber Macrumors zudem , dass die neuen Displays nicht mit Mini-LED oder Pro Motion ausgestattet sein werden. Das ist jedoch keine Überraschung, da Apple diese Display-Technologie auf Pro-Geräte, wie das iPad Pro und das Macbook Pro, beschränkt hat. Er ist sich auch nicht ganz sicher, ob Apple dieses neue Gerät als Macbook Air vermarkten oder den Namen Macbook, den Apple zuletzt von 2015 bis 2019 verwendete, zurückbringen wird.



Neben den neuen Größen wird erwartet, dass das kommende Macbook Air ein völlig neues Design haben wird, das das ikonische Keildesign zugunsten eines dünnen Designs wie beim Macbook Pro eliminiert. Berichten zufolge wird es auch in einer Vielzahl von Farben wie das iPad Air und der iMac erhältlich sein, während es weiße Ränder um den Bildschirm und möglicherweise auch eine weiße Tastatur haben wird. Angenommen, die Ränder sind so dünn wie beim Macbook Pro, wird das neue Macbook vermutlich auch eine Aussparung für die Frontkamera haben.