Macbook-M1-Nutzer beklagen zufällig gesprungene Displays

Halyna Kubiv

Offenbar sind Bildschirme einiger M1-Macbooks recht empfindlich. Mehrere Nutzer berichten, die würden ohne ihr Zutun Risse bilden.

Vergrößern Ein Reddit-Nutzer hatte Pech mit seinem Macbook M1 © Reddit / Newbeginnings5432119

9to5mac hat entdeckt , dass sich recht viele Käufer der Macbooks mit dem M1-Chip über gesprungene Displays beschweren. Nach überwiegenden Berichten entstehen die Risse im geschlossenen Zustand: Zugemacht hätten sie noch den heilen Bildschirm, aufgemacht nach einigen Stunden hatten sich Sprünge präsentiert. Apple Mitarbeiter in diversen Ländern hatten der Erzählung nicht geglaubt, die Kunden zahlten um die 450 US-Dollar.

Die Berichte im Netz beschränken sich nicht auf die eine Diskussion , die 9to5Mac zitiert. Es gibt vereinzelte Klagen darüber auf Reddit ( 1 , 2 ) und weitere Diskussion-Beiträge in Apple Foren ( 1 , 2 , 3 ). Auffallend dabei ist, dass in den meisten Beiträgen die Macbooks Air betroffen sind, über die vergleichbaren Berichte bezüglich Macbooks Pro haben wir nichts gefunden. Einige der Nutzer haben zugegeben, dass in der Tastatur sich etwas wie Staub oder etwas größere Körner befunden hat. Andere spekulieren dagegen, dass die Bildschirmrahmen den Druck erzeugen, so dass die Bildschirme darunter brechen.

Über ähnliche Probleme haben übrigens vor drei Jahren einige Käufer des iPhones X geklagt : Das Glas im Kameramodul bildete plötzlich Risse, obwohl das Gerät nie auf den Boden gefallen war.