Macbook Pro 13" 2020: Was dem Rechner noch fehlt

Das neue Macbook Pro 13-Zoll ist erschienen, geboten werden eine neue Tastatur und schnellere Prozessoren.

Das neue Macbook erhält eine neue Tastatur.

├ťberraschend hat Apple diesen Montag ein neues Macbook Pro pr├Ąsentiert. Das neue Macbook Pro 13-Zoll erh├Ąlt als wichtige Neuerung die von Macbook Pro 16-Zoll und Macbook Air bekannte Scherentastatur und weitere Verbesserungen. Abgesehen von der neuen Tastatur gleicht es optisch der Vorg├Ąngergeneration, zus├Ątzlich zum neuen Magic Keyboard bekam es aber auch neue Prozessoren. Allerdings gilt dies nur f├╝r die teureren Modelle der Serie: Apple trennt n├Ąmlich weiterhin die Macbook Pro in zwei Serien auf. Die Einstiegsmodelle bieten weiterhin nur CPUs der 8. Generation. Beide erhalten die neue Scheren-Tastatur, die g├╝nstigeren aber langsamere CPUs und nur zwei Thunderbolt-Anschl├╝sse.

Wichtigste Neurung ist das neue Magic Keyboard mit Scheren-Mechanik.

Die Top-Modelle erhalten Quad-Core-Prozessoren von Intels zehnter Generation, die vor allem bessere Grafikleistung bieten sollen. Gegen├╝ber der Vorg├Ąngergeneration soll die Grafikleistung der Iris Graphics um bis zu 80 Prozent gestiegen sein, erstmals wird von den Top-Modellen auch Apples neuer 6K-Display unterst├╝tzt. Neu ist ebenso schnellerer Arbeitsspeicher mit 3733 MHz. Erstmals k├Ânnen 32 GB Speicher bestellt werden, Standardausstattung sind jetzt 16 GB RAM und 512 GB SSD-Speicher. Das kleinste Modell der Einstiegsserie bietet 256 GB Speicher und 8 GB RAM.

Wie beim Vorg├Ąnger betr├Ągt das Gewicht 1,36 kg, die Farben Silber und Spacegrau stehen zur Wahl. Geboten werden au├čerdem der T2-Chip, ein Display mit 500 Nits Helligkeit und Unterst├╝tzung des P3-Farbraums. True Tone wird unterst├╝tzt.



Erh├Ąltlich ist das neue Macbook Pro zu Preisen ab 1499 Euro, daf├╝r erh├Ąlt man einen 1,4-GHz Quadcore i5, 8 GB RAM und 256 GB RAM. Das Einstiegsmodell der Top-Linie mit vier Thunderbolt-Ports kostet 2129 Euro und bietet einen 2,0 GHz Quadcore i5, 16 GB RAM und 512 GB SSD. Die Einstiegsmodelle sind ├╝ber den Apple Store ab 7. Mai verf├╝gbar, die Top-Modelle ab 13. Mai.



Was dem neuen Macbook noch fehlt

Genug ist nicht genug: An der gestrigen Ver├Âffentlichung des Macbook Pro 13'' war allenfalls der Wochentag ein wenig ├╝berraschend, montags bringt Apple eher selten neue Hardware. Aber dass auch das kleine Pro eine Renovierung bekommen w├╝rde, ahnte man an sich seit November, als das 16-Zoll-Macbook-Pro auf der Bildfl├Ąche erschien. Wie der gro├če Bruder bekommt nun auch die kleinere Ausgabe die Scherentastatur mit mehr Tastenhub, mehr RAM, den doppelten SSD-Speicher zum Einstieg und bei den h├Âheren Modellen sogar Core-Chips der zehnten Generation wie das Macbook Air aus dem M├Ąrz ÔÇô das Macbook Pro 16'' rechnet noch mit CPUs der neunten Generation. Auch die Grafik wurde besser, aber schon sind wir bei den Kritikpunkten, wie sie Michael Simon auff├╝hrt: Der Bildschirm ist der gleiche geblieben, die Rahmen wurden nicht d├╝nner und somit wuchs das 13,3 Zoll in der Diagonale fassende Macbook Pro nicht auf die erwarteten 14 Zoll. Das High-End-Hi-Fi-System des 16-Z├Âllers, das vermutlich nur Neil Young nicht als hochwertig bezeichnet, fehlt dem kleinen Macbook Pro. An der Akkulaufzeit hat Apple leider auch nicht gedreht ÔÇô es bleibt bei zwei USB-C-Ports bei den Einstiegsmodellen, die auch weiter mit Core-Chips der achten Generation┬á auskommen m├╝ssen. Mehr gibt es erst ab 2.129 Euro, was zum letzten und vielleicht entscheidenden Kritikpunkt f├╝hrt: Der Preis. Denn der ist weiterhin hoch, vielleicht viel zu hoch. Aber das ist eine alte und immer wieder kehrende Kritik an Apple. Ôťë Feedback an Macwelt.