Macbook Pro 14" & 16" schwer lieferbar bei Apple – wo es sie trotzdem gibt

Halyna Kubiv

Nach Monaten am Markt sind die neuesten Macbooks von Apple schwer zu haben: auf das kleinere Macbook Pro muss man drei Wochen warten. Aber es gibt Händler, die deutlich früher liefern.

Vergrößern Macbook Pro 16 Zoll M1 Max: A Beast of a Machine! © WML Image / shutterstock.com

Apple hat seine neuen Macbooks 14 und 16 Zoll im Oktober 2021 vorgestellt, damit aber auch die zweite Generation seiner M1-Chips, den M1 Pro und M1 Max. Unsere Tester waren von den Geräten begeistert , offenbar sind das auch viel mehr Käufer, als Apple aktuell beliefern kann. Doch es gibt andere Händler, die gewisse Modelle sofort liefern könne n – zumindest nach deren Angaben.



Wie "Macrumors" berichtet, sind die beiden Modelle in mehreren wichtigen Märkten für mehrere Wochen ausverkauft. In den USA muss man auf die Grundkonfigurationen des Macbooks Pro 14" bis Mitte Februar warten, bei dem größeren Macbook sind die Standardkonfigurationen mit M1 Pro und M1 Max erst Anfang März zu erwarten. Eine ähnliche Situation besteht in Großbritannien .

Schwer lieferbar auch in Deutschland

Auch in Deutschland müssen sich die Käufer des 14-Zoll-Macs bis mindestens 16. Februar gedulden, bei dem größeren Gerät sind die Wartezeiten noch etwas länger – bis 2. März. Die ganz Ungeduldigen müssen jedoch mit den Konfigurationen im Apple Store spielen: Apple bietet einige Geräte in seinen Einzelhandelsgeschäften direkt zur Abholung an: So kann man theoretisch ein Macbook Pro 14" M1 Pro mit 8-Kernen-CPU und 14-Kernen-GPU und 512 GB Speicher noch heute in München abholen. Will man jedoch leistungsfähigere Chips mit mehr CPU- und GPU-Kernen, verschiebt sich die Wartezeit auf Ende Februar bis Mitte März, die Abholung im Apple Store vor Ort wird ebenfalls nicht mehr möglich.

Bei dem größeren Macbook Pro 16 Zoll ist nur das Modell mit einem Terabyte Speicher sofort zur Abholung verfügbar, auf die M1-Max-Variante muss man mindestens bis Anfang März warten. Will man diese mit mehr gemeinsamen Speicher oder SSD-Speicher ausstatten, muss man auf die Wunschkonfiguration noch zwei Wochen mehr bis Mitte März warten.





Wer dringend ein Macbook Pro 14 oder 16 Zoll benötigt, sollte sich also auf der Webseite von Apple umsehen, welche Konfigurationen der Hersteller vorrätig in den Stores hat. Manche kleineren Händler haben die Modelle ebenfalls im Angebot:

Einige Macbook Pro 14" sofort lieferbar bei Notebooksbilliger

Einige Macbook Pro 16" sofort lieferbar bei Notebooksbilliger



Macbook Pro 16" M1 Max bei X-Com kaufen

Warum man auf die teuren Macbooks noch so lange warten muss, hat wohl zwei Gründe: Einerseits ist Apple wie alle anderen Hersteller von der globalen Chipknappheit betroffen. Und die Macbooks oder generell der Mac spielt bei der Umsatzverteilung bei Apple bei Weitem nicht so wichtige Rolle wie das iPhone. So ist nicht verwunderlich, dass Apple die meisten Ressourcen wohl auf die Verfügbarkeit der iPhones verwendet. Das spiegelt sich auch in den Lieferzeiten des neuen Smartphones wider: Begehrte Modelle wie das iPhone 13 Pro in Sierrablau kann man beispielsweise noch heute abholen, die Zustellung dauert bis zum 31. Januar.

Andererseits haben die neuen Macbooks Pro viele Schwachstellen ausgebügelt, die ihre Vorgänger noch hatten und sind deshalb begehrt: Mehr Anschlüsse inklusive HDMI, bessere und zuverlässigere Tastatur und neue Displays sind neben M1 Pro und M1 Max ein Grund genug, Geld in die Hand zu nehmen und in eine neue Maschine zu investieren.