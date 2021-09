Macbook-Pro-Adapter mit 96 W ausverkauft

Halyna Kubiv

Ein Zubehör für das aktuelle Macbook Pro 16 Zoll ist in mehreren Ländern fast ausverkauft.

Apple vertreibt den aktuellen Macbook Pro 16 Zoll mit einem 96-W-Stromadapter mit dem USB-C-Ausgang , das Zubehör kann man jedoch getrennt im Apple Store für 85 Euro kaufen , denn der Adapter ist mit jedem Macbook seit 2015 kompatibel. Die Kollegen von "Macrumors" haben jedoch bemerkt, dass dieser in den USA und einigen anderen Ländern fast ausverkauft ist: Die Lieferungszeiten haben sich auf zwei bis drei Monate verlängert – so lange müssen nicht mal die Käufer eines iPhones 13 Pro in Sierrablau warten. Auch in Deutschland hat sich die Verfügbarkeit vom Stromadapter reduziert: Im Online Apple Store kann man das Gerät bestellen und nach drei Monaten bekommen, in den umliegenden Läden von Apple wie in der Rosenstraße oder im OEZ ist es nicht vorrätig. Bei den Dritt-Händlern in Deutschland wie Gravis ist der fragliche Adapter auf Lager , "Macrumors" berichten jedoch, in den USA ist dieser auch bei Dritt-Händlern komplett ausverkauft.

Wenn sich in Apple Store die Lieferzeiten für bestimmte Produkte ungewöhnlich verlängert, ist das das beste Zeichen, dass der Nachfolger nicht weit entfernt sein muss. So wurde im August 2020 einige Modelle der Apple Watch ausverkauft, just bevor Apple seine Series 6 ankündigte. Auch das iPad Pro konnte man in den Store im März 2020 nicht mehr bestellen, das nächste Modell kam innerhalb weniger Wochen. Es wurde seit gut einem Jahr berichtet, Apple will seine Pro-Reihe auch äußerlich überarbeiten, auch der Umstieg auf M-Chips ist längst überfällig. Die neuen Macbooks wurden bereits im Sommer erwartet, Apple wird den Gerüchten zufolge im Oktober noch eine Keynote veranstalten, worauf höchstwahrscheinlich ein überarbeitetes Macbook Pro mit 14 Zoll Bildschirmdiagonale vorgestellt wird, auch das größere Modell mit 16 Zoll sollte einen M1X-Prozessor erhalten. Die Lieferengpässe könnten aber auch mit der globalen Chip-Knappheit zusammenhängen, es wäre jedoch seltsam, würde sich das nur auf das eine Produkt auswirken.