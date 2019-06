Macbook-Pro-Rückruf: 26 Überhitzungsvorfälle bekannt

Halyna Kubiv

Wenn Apple ein Rückruf-Programm startet, sind keine näheren Details bekannt. Immer ist "eine kleine Anzahl" betroffen. Nun veröffentlicht eine Behörde die konkreten Zahlen.

Vergrößern Macbook Pro 2018 © Dan Masaoka/IDG

Am Donnerstag Abend vergangener Woche hat Apple bekannt gegeben , dass manche Macbooks aus den Jahren 2015 bis 2017 überhitzen können. Die Nutzer sollten ihr Gerät auf Apples Seite überprüfen und, falls für das Programm qualifiziert, zur Reparatur vorbei bringen. Wie üblich spricht Apple von einer kleinen Anzahl betroffener Geräte.

Nun hat die US-Amerikanische Verbraucherschutzorganisation Consumer Product Safety Commission ein paar interessanten Details dazu bekannt gegeben. Offenbar ist das Risiko der Überhitzung so hoch, dass die Kommission empfiehlt, sofort den Betrieb einzustellen und den Computer zur Reparatur abzugeben. Denn die Überhitzung kann dazu führen, dass der Mac Feuer fängt. Scheinbar muss Apple an die Behörde konkrete Zahlen melden, so sind laut der Webseite bereits 26 Vorfälle bekannt, wenn der Akku im Macbook zu heiß wurde. In fünf von diesen 26 Fällen konnten die Nutzer gerade rechtzeitig die ersten Feuerflammen löschen, in einem Fall hatte der Mac stark geraucht. In weiteren 17 Fällen berichten die Anwender über geringfügige Beschädigung ihres Privateigentums. Offenbar handelt es sich dabei um verbrannte oder geschmolzene Unterlagen wie Tischplatte oder Ähnliches.

Dazu veröffentlicht die Verbraucherschutzkommission auch noch Zahlen der Geräte, die für die Reparatur in Frage kämen. In den USA waren es in diesen zwei Jahren rund 430.000 Geräte, in Kanada deutlich weniger – rund 26.000. Das Problem mit der Akku-Überhitzung betrifft wohl nur eine bestimmte Charge von hergestellten Macbooks, eben deswegen werden die Seriennummer auf der Support-Seite abgefragt, bevor Apple bestätigt, ob sich das eigene Macbook Pro für das Austauschprogramm überhaupt qualifiziert. Wie viele Geräte weltweit betroffen sind, ist nicht bekannt.