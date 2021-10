Macbook Pro im Teardown: So riesig ist der M1 Max

Kris Wallburg

Die neuen Macbook Pro setzen sich dank der neuen Chips M1 Pro und M1 Max an die Leistungsspitze der Macbook-Familie, und können sogar mit Desktop-PCs in voller Highend-Ausstattung mithalten. Apples Ingenieure haben also mal wieder ganze Arbeit geleistet. Dank eines Internet-Nutzers und eines bekannten Leakers dürfen wir schon mal einen Blick in das Innenleben der neuen Topmodelle werfen.