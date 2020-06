Macbook Pro und Macbook Air (2020): Offenbar USB 2.0-Probleme

Thomas Hartmann

Laut Anwenderberichten haben die neuesten Macbook-(Pro und Air)-Modelle Kompatibilitätsprobleme mit USB 2.0-Zubehör, die bis zum Einfrieren des Macs führen können.

Vergrößern Macbook Air von 2020 © Apple

Darüber schreibt unter anderem 9to5Mac im Anschluss an diverse User-Berichte bei Reddit oder in den Apple-Support-Communities. Lediglich die 2020 neu eingeführten Macbook-Modelle Pro und Air sollen von der Problematik betroffen sein. So heißt es bei einem User, wenn er einen externen USB-C-Hub in einen seiner Ports am Macbook stecke und weiter mit einem USB-2.0-Gerät verwende (er erwähnt beispielhaft ein Filco-Keyboard und eine Razer DeathAdder-Maus), würden diese nach Minuten oder auch erst Stunden nicht mehr reagieren – die Tastatur sei ”tot”, und der Mauszeiger lasse sich nicht mehr bewegen oder klicken.

Auch andere Nutzer erzählen davon, dass derartige Probleme bei der Verwendung von USB-2.0-Geräten bei der Verbindung über ein USB-Hub auftreten. Das Macbook arbeitet normalerweise mit USB-3.0- und USB-3.1-Zubehör auch über einen Hub zusammen.

Ein weiterer User glaubt das Problem lösen zu können, indem er einen Thunderbolt-Hub anstelle eines solchen mit USB benutze – dies kommt sich aber insgesamt teurer.

Wie viele Nutzer respektive Macbooks von 2020 insgesamt betroffen sind, geht aus den Meldungen nicht hervor. Vermutlich handelt es sich wohl um ein Software- oder Treiberproblem, das Apple auf dem Weg über ein Update innerhalb des Betriebssystems lösen könnte.