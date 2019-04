Macbook-Tastaturen: Apple will Reparaturen beschleunigen

Stephan Wiesend

Die Reparatur defekter Macbook-Tastaturen will Apple deutlich beschleunigen – zumindest in den USA.

Vergrößern Die Tastatur der aktuellen Macbooks ist leider fehleranfällig. © Apple

Schwachpunkt der neueren Macbooks ist offensichtlich die flache Butterfly-Tastatur: In unserer aktuellen Umfrage beklagte sich knapp ein Drittel der Besitzer eines aktuellen Macbooks über Eingabeprobleme, bei den Modellen vor 2018 war es sogar knapp die Hälfte der Befragten.

Laut der US-Seite Macrumors beabsichtigt Apple, zumindest die langen Reparaturzeiten zu verkürzen. In den USA sollen die Macbooks offenbar zukünftig vor Ort repariert werden. Laut einer internen E-Mail wurden dazu die benötigten Ersatzteile an die Apple Stores geliefert, eine Reparatur bis zum nächsten Tag wird dadurch möglich. Ob die Reparaturzeiten auch in Deutschland verkürzt werden, ist aktuell noch nicht bekannt.

Der Hintergrund: Kommt es bei einer Macbook-Tastatur zu Problemen wie doppelten Eingaben oder klemmenden Tasten, ist nicht immer ein Komplettaustausch erforderlich. In manchen Fällen genügt eine Reinigung per Druckluft oder der Austausch einer defekten Taste. Muss die Tastatur allerdings ersetzt werden, ist diese Reparatur aufwendig und man benötigt teure Ersatzteile. Für das Auswechseln der Tastatur wird das Gerät dann bisher zu einem Reparaturzentrum geschickt, was drei bis fünf Arbeitstage dauern kann, laut Berichten aber auch über eine Woche. Für viele Anwender kaum akzeptabel, ist doch für viele Profis ihr Macbook ihr einziges Arbeitsgerät, auf das sie nur schwer verzichten können.





Vergrößern Viele Anwender berichten über Probleme mit der Macbook-Tastatur.

Für Macbooks und Macbooks Pro ab 2016 mit Tastaturproblemen bietet Apple ein kostenloses Reparaturprogramm , leider fallen die Macbook Pro 2018 und Macbook Air 2018 nicht unter diese Sondergarantie.

Apple zufolge ist die Anzahl der anfallenden Reparaturen recht niedrig, lange Reparaturzeiten könnten aber mit ein Grund sein, warum überraschend wenig Anwender mit Tastaturproblemen ihr Gerät zur Reparatur bei Apple oder einem ASP bringen. Laut unserer Umfrage lässt nämlich nur ein Drittel der Befragten eine Problem-Tastatur in Ordnung bringen. Viele setzen offenbar lieber auf die Software Unshaky , die Eingabeprobleme wie doppelte Zeichen minimiert, nutzen eine externe Tastatur oder akzeptieren die Eingabeprobleme.