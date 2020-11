Macheist: Bundle mit Parallels Desktop, Luminar und PDF-Pen Pro

Thomas Hartmann

Mit 70 US-Dollar nicht zu billig, dafür aber ziemlich potent ist das Cyber-Monday-Angebot, das anders als der Name klingt bis Ende der Woche läuft.

Vergrößern Mac Heist © MacHeist

70 US-Dollar sind hinzulegen, damit soll man aber gleich 1266 US-Dollar gegenüber dem Listenpreis aller enthaltenen Apps sparen, rechnet der Macheist-Store vor – dies spricht einem Nachlass von 94 Prozent.

Für den Preis erhält man in der Tat Software-Größen wie die aktuellen Versionen von Parallels Desktop Pro (Jahresabo), Luminar 4 und PDF-Pen Pro 12. Dazu kommen Tools wie der Duplikationfinder Gemini 2 oder Dropzone 4 Pro. Auch der alternative Dateimanager Forklift 3 und Art Text 4 für die Gestaltung beeindruckender Layout-Headlines ist dabei. Ferner auch der digitale Geschäftskalender Busy Cal 3, Movavi Screen Recorder 2021.

Insgesamt zehn Programme und Tools bietet ” The Official Cyber Monday Mac Bundle ”. Zu jeder App gibt es eine englischsprachige Kurzbeschreibung, einen Überblick im Video und selbstverständlich die immer zu beachtenden Systemvoraussetzungen. Gerechnet ab Montag dauert die ganze Aktion sieben Tage lang – bezahlt wird per Kreditkarte, Paypal oder Apple Pay.