Macpaw Development Foundation: Humanitäre Hilfe für ukrainische Bevölkerung im Krieg

Thomas Hartmann

Die Stiftung des ukrainischen Entwicklers ist eine NGO, die seit 2016 die sozialen Projekte des Unternehmens im Rahmen der MacPawCares-Initiative unterstützt.

Vergrößern © MacPaw

Zwei Wochen ist es nun her, dass die russische Armee die Ukrainer und ihre Bevölkerung samt Infrastruktur mit einem brutalen Angriffskrieg überfallen hat. Die Kämpfe dauern seit jenem 24. Februar an. In dieser Zeit hat das Macpaw-Team die Ukraine und die ukrainische Armee durch die ”MacPaw Development Foundation” unterstützt, schreibt uns Eugene Kalnyk aus der PR-Abteilung von Macpaw.

Auf der zugehörigen Website kann man gezielt spenden, um ukrainischen Menschen im Kriegsgebiet oder auf der Flucht zu helfen. ”Während der Invasion stehen viele ukrainische Städte unter Dauerbeschuss. Mit Ihrer Hilfe können die Zivilisten in diesen Gebieten mit Lebensmitteln, Medikamenten und anderen lebensnotwendigen Dingen versorgt werden”, heißt es dort.

Die Macpaw Development Foundation als Nichtregierungsorganisation (NGO) ist demnach in der Lage, große Mengen an Lebensmitteln, medizinischer Versorgung, Hygieneartikeln und anderen humanitären Hilfsgütern zu beschaffen und an Bedürftige zu verteilen.

Eine Bankverbindung zum Spenden mit Nennung der verantwortlichen Person der Organisation, Anna Andriivna Manukhina in Kyiv, findet sich ebenfalls auf der Homepage der Stiftung.

Macpaw ist eine der bekanntesten Entwicklerschmieden aus der Ukraine mit Produkten wie CleanMyMac X, Gemini II oder dem Mac-Programme-Abo Setapp.

