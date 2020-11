Macwelt-Adventskalender: 24 Jahre nach Jobs‘ Rückkehr

Peter Müller

Alle Jahre wieder unterhält der Macwelt-Adventskalender und lockt mit Preisen. In diesem Jahr gehen wir auf eine wilde Zeitreise.

Vergrößern Advent, Advent, viele Lichter brennen

Alle paar Jahre bricht bei Apple eine neue Ära an. In diesem Jahr war es seitens iPhone die neue Funktechnologie, die das Internet so schnell wie nie zuvor auf das Smartphone bringt. Speed ist auch das Thema der Ära des Apple Silicon, das Ende 2020 mit den ersten M1-Macs begonnen hat, die so schnell und so effizient sind, wie noch nie ein Mac vor ihnen.

Eine neue Zeitrechnung ist deshalb aber noch lange nicht nötig, wir beenden gerade das Jahr 24 n. J. R. Also nach Steve Jobs‘ Rückkehr zu jenem Unternehmen, das er vor etwas mehr als 40 Jahren gründete und bei dem er für eine Ära des Exils in Ungnade gefallen war, ehe er zusammen mit seiner Neugründung NeXT Computer zu Apple zurückkehrte.

In unserem vorweihnachtlichen Gewinnspiel wollen wir uns hinter 24 Türchen die vergangenen 24 Jahre noch einmal im Rückblick zu Gemüte führen, mit den damals erschienen Produkten, den Entscheidungen und Weichenstellungen Apples. Dabei gehen wir nicht chronologisch vor, das wäre ja ein wenig zu einfach. Zumal es bei Apple, seinen Produkten und Services Zusammenhänge gibt, die sich über weit längere Zeiträume erstrecken.

In jeder Adventskalenderfolge stellen wir wie gehabt eine Frage und geben drei Antwortmöglichkeiten vor. Wenn Sie die Antwort wissen, haben Sie die Chance auf den an dem jeweiligen Tag präsentierten Gewinn. Die ersten Auslosungen nehmen wir noch Mitte Dezember vor, Sie können also durchaus schon das Weihnachtsfest mit einem der attraktiven Preise verbringen.

Wir wünschen viel Spaß beim Lesen und Rätseln, viel Glück bei der Verlosung und nicht zuletzt einer trotz der dramatischen Umstände des Jahres 24 n.J.R. besinnliche Adventszeit!