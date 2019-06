Macwelt Insider startet – exklusive Artikel für Insider

Redaktion Macwelt

Mit Macwelt Insider erweitern wir ab sofort unser Angebot: Als Insider erhalten Sie Zugriff auf hochwertige, exklusive Inhalte und mehr.

Vergrößern Macwelt Insider startet

Mit "Macwelt Insider" erhalten Sie ab sofort noch mehr exklusive Inhalte auf macwelt.de. Wir veröffentlichen regelmäßig Insider-Artikel zu allen Themen, die für Apple-Nutzer spannend sind. Dazu gehören Ratgeber mit pfiffigen Mac- oder iPhone-Tipps, oder auch Artikel, die Ihnen helfen, Rechner-Probleme zu lösen. Alle Insider-Artikel werden werbereduziert ausgeliefert und sind natürlich von jedem Gerät aus abrufbar.

Nach einer kostenlosen Anmeldung haben Sie als „Macwelt Insider Starter“ Zugriff auf zwei Insider-Inhalte pro Monat. Den vollen Zugriff auf alle Insider-Inhalte erhalten Sie als „Macwelt Insider“ im Monatsabo für nur 4,99 Euro pro Monat. Es gilt eine flexible Laufzeit: Sie können den Zugang jederzeit für den Folgemonat online kündigen!

Alle Insider-Artikel sind als solche markiert. Neugierig geworden? Eine Übersicht aller Macwelt Insider-Artikel finden Sie auf dieser Seite.

Falls Sie bereits Macwelt Abonnent sind oder ein Abo für Macwelt Plus besitzen, dann müssen Sie für Macwelt Insider natürlich nichts extra zahlen: Als Abonnent von Macwelt Plus melden Sie sich einfach mit Ihren Zugangsdaten über den Login auf dieser Seite an . So lange Sie eingeloggt sind, haben Sie ebenfalls unbegrenzten Zugriff auf alle Insider-Artikel.

Sie wollen noch mehr? Wissen satt erhalten Sie mit dem regulären Macwelt Plus: Sie bekommen für nur 6,99 Euro pro Monat alle digitalen Hefte der Maclife und alle Sonderhefte der Macwelt. Die Hefte lesen Sie auf dem Mac oder Macbook direkt im Browser. Unterwegs bekommen Sie die Hefte über unsere Macwelt Magazin App, die wir für nahezu alle Plattformen anbieten. Als Zugabe erhalten alle Plus-Abonnenten unseren Morgenmagazin- Newsletter und jeden Monat einen Gutschein in Höhe von 2,99 Euro für die Macwelt Online-Videothek. Hinzu kommen da natürlich auch noch alle Inhalte von Macwelt Insider!

Weitere Infos zu Macwelt Plus finden Sie auf dieser Seite.