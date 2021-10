Macwelt Special 23/21: Macbook Pro voraus!

Peter Müller

Apple hat die nächste Keynote für den 18. Oktober angekündigt. Was wir nächste Woche erwarten und was diese Woche sonst noch passierte – alles im Macwelt-Special.

"Unleashed" heißt das Motto, unter dem Apple in der kommenden Woche neue Macbooks Pro zeigen dürfte. Von den neuen Maschinen darf man viel erwarten, aber nicht unbedingt, dass sie leicht zu bekommen sind. Den Ausblick auf die kommende Woche und was sonst noch alles in dieser Woche in der Mac-Welt passierte, lesen Sie in unserer digitalen Ausgabe.



Die Themen 23/21:

Diese 6 Neuerungen bringen die Macbooks Pro

Welche Lieferengpässe der Chip-Mangel zur Folge hat

macOS 12 Monterery: Zehnte Beta nähert sich der finalen Version

Updates: iOS 15.0.2 und watchOS 8.0.1

GaN-Ladegeräte im Test

Welches iOS zu welchem macOS passt



Wir wünschen viel Lesevergnügen!. Das Special erhalten Sie ab sofort in unserer App Macwelt für iPhone und iPad für 2,29 Euro als In-App-Kauf. Abonnenten von Macwelt Plus können das Special ohne weitere Kosten von unserer Website laden.