Macwelt Special 24/21: Beast of a Machine

Peter Müller

Das Monster ist los! Vor den neuen Macbook Pro können herkömmliche Notebooks nur in die Knie gehen. Alle Details im neuen Special der Macwelt.

Die neuen Macbooks Pro sind angekündigt - und sollten wahre Rechenmonster werden. Apple hatte diese Woche aber noch ein bisschen mehr zu zeigen. Lese Sie alles in kompakter Form in der digitalen Ausgabe der Macwelt im Web oder in der App.



Die Themen 24/21:

Macbook Pro 14/16: Beast of a Machine

Wie Apples M1 X und M1 Pro die Technologie auf die Spitze treiben

macOS 12 Monterey endlich final

Apple Watch Series 7 im Test

Kaufberatung: Airpods 3 gegen Airpods 2 und Airpods Pro



Wir wünschen viel Lesevergnügen!. Das Special erhalten Sie ab sofort in unserer App Macwelt für iPhone und iPad für 2,29 Euro als In-App-Kauf. Abonnenten von Macwelt Plus können das Special ohne weitere Kosten von unserer Website laden.