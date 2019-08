Macwelt Special Magazin digital lesen für 0,99 Euro/Monat

Ina Reiter

Neu: Unser Digital-Magazin Macwelt Special ist jetzt über die Readly-App verfügbar! Sie können ab sofort alle Ausgaben von Macwelt Special ganz einfach auf dem Smartphone oder Tablet lesen. Alles was Sie dazu tun müssen, ist sich bei Readly anzumelden. Damit haben Sie gleichzeitig unbegrenzten Zugriff auf weitere Top-Magazine und Zeitungen wie Playboy, Men’s Health, Sport Bild, Die Welt und mehr.

Vergrößern Am 13.Juli ist die erste digitale Ausgabe des wöchentlichen Magazins der Macwelt erschienen.

Macwelt Special – die digitale Ausgabe der Macwelt

Macwelt Special informiert Sie wöchentlich über Neuigkeiten aus der Apple-Produktwelt: Mac, iPhone, iPad und Services. Lesen Sie Ratgeber, Produkttests und Kaufberatungen. Ideal für Apple-Insider und Profis, die auf dem aktuellen Stand bleiben wollen und eine unabhängige Sicht auf Apple und dessen Produkte bevorzugen. In der aktuellen Ausgabe Public Beta eröffnen wir Ihnen erste Eindrücke von iOS 13, iPadOS 13 und macOS Catalina.

Macwelt Special Digital ist über den Readly-Zeitschriften-Service erhältlich.

Readly: Flatrate für Magazine und Zeitschriften

Die Zeitschriften-Flatrate von Readly gibt es noch kurze Zeit zu Sonderkonditionen: Wenn Sie sich bis Ende August anmelden, kostet das Abonnement mit Zugriff auf über 4.000 Magazine nur 0,99 Euro/Monat . Das Angebot gilt 2 Monate lang. Danach gilt dann der Normalpreis von 9,99 Euro monatlich. Sie können den Zeitschriften-Service jederzeit widerrufen – eine gute Chance, das Angebot von Readly einmal zu testen!

Und so funktionierts

Laden Sie die Readly-App auf Ihr Smartphone oder Tablet und erhalten Sie immer die aktuelle Ausgabe Ihres Lieblingsmagazins. Sie können uneingeschränkt Magazine oder Zeitungen herunterladen, speichern und offline lesen. Es gibt keine zusätzlichen Extragebühren und der Dienst ist jederzeit kündbar.



NEU seit März 2019: Zeitungen bei Readly

Nutzer von Readly finden ab 21.03.2019 nicht nur Zeitschriften, sondern auch Zeitungen in ihrer App. Neben den 3000+ Magazinen sind die BILD, BILD am Sonntag, BZ, Welt, Welt kompakt sowie Welt am Sonntag verfügbar.

