Macwelt-Umfrage: Wie lange behalten Sie Ihre Apple Watch?

Halyna Kubiv

Wir wollen wissen, wie lange die Nutzer ihre Apple Watch behalten und wann sie auf ein neues Modell umsteigen.

VergrĂ¶ĂŸern Wie lange behalten die Nutzer ihre Apple Watch? © Apple

Bei iPhones und iPads ist es einigermaßen klar: Die Anwender behalten ihre Smartphones in der Regel zwei bis drei Jahre, bei den Tablets ist diese Zeitspanne noch etwas lĂ€nger, doch wie verhĂ€lt es sich mit einer Apple Watch? Bislang haben wir keine Daten gefunden, die sich dieser Frage annehmen. Apple selbst geht davon aus, dass die Apple Watch genau so wie ein iPhone oder iPad drei Jahre lang bei ihrem ersten KĂ€ufer im Gebrauch bleibt. Dies geht aus den Fragen und Antworten auf der Umwelt-Seite des Unternehmens (Frage 2, Punkt 3) hervor.

Dies spiegelt sich wider in der aktuellen Update-Politik fĂŒr das watchOS – die neueste Version, watchOS 7, lĂ€uft noch auf der Series 3 aus dem Jahr 2017, wenngleich mit einigen EinschrĂ€nkungen. Diese These wollen wir mit den Daten von den echten Nutzern ĂŒberprĂŒfen, deswegen haben wir eine kurze Umfrage erstellt. Wir wollen darin wissen, wann Sie Ihre aktuelle Apple Watch gekauft haben, ob Sie damit zufrieden sind und ob Sie noch bis Ende des Jahres einen Umstieg auf ein neueres Modell planen. Die Umfrage lĂ€uft anonym ab, Sie können bis kurz vor Mitternacht am 8. Oktober Ihre Antworten abgeben. Die Ergebnisse werden wir am Freitag an dieser Stelle prĂ€sentieren.

➀ Den direkten Link auf die Umfrage finden Sie hier.