Macwelt wünscht Frohe Weihnachten🎄und guten Rutsch!

Peter Müller

Ab dem zweiten Weihnachtsfeiertag ist es wieder Zeit für unseren ausführlichen Jahresrückblick, den wir diesmal auf fünf Teile aufgeteilt haben und der bis zum 6. Januar auf unserem Redaktionsplan steht.

26.12:

Diese Macs kommen 2020

2020: Das wird neu in macOS

Rückblick: Mac und macOS im Jahr 2019

28.12

iPhone 12: Das kommt

iOS 14: Das kommt

iPhone SE 2

Rückblick: iPhone und iOS im Jahr 2019

30.12

iPad Pro und iPadOS: Das kommt

Rückblick: iPad und iPadOS im Jahr 2019

31.12

Das war die letzte Dekade bei Apple – Teil 1

01.01

Das war die letzte Dekade bei Apple – Teil 2

02.02

Apple Watch Series 6

Rückblick: Apple Watch im Jahr 2019

06.01

Apple TV und Services

Rückblick: Services im Jahr 2019



