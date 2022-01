Macwelt zieht um – Digitale Ausgaben nun bei eMagazines

Peter Müller

Die App Macwelt Kiosk müssen Sie noch nicht löschen – neue Ausgaben von Macwelt und MacLife erhalten Sie aber nun auf anderem Wege.

Viele von Ihnen werden es bereits per Mail in der Woche vor Weihnachten von uns erfahren haben: Für digitale Ausgaben der Macwelt, die Sie im Rahmen Ihres Macwelt-Plus-Abos erhalten oder die MacLife-Ausgaben, die Sie als ehemaliger Abonnent unseres 2015 eingestellten gedruckten Heftes dazu bekommen, haben wir eine neue Lösung.

Vergrößern Die letzte digitale Macwelt ihrer Art jetzt auf magazin.macwelt.de. Neue Ausgaben auf eMagazines.

Die App "Macwelt Kiosk" hat ausgedient, fortan nutzen wir den Service von eMagazines. Das Aus für die App kam nicht überraschend, unser bisheriger Dienstleister konnte wegen der Änderung seines Geschäftsmodells die Anwendung nicht mehr weiter entwickeln. Wir bedauern das, insbesondere da unter iOS 15 die App massive Probleme zeigte und Downloads von Heften oft nicht mehr möglich waren. Mit dem Browser waren über magazin.macwelt.de aber alle Macwelt-Specials und digitalen MacLife-Ausgaben noch verfügbar – und werden es auch noch eine Weile lang sein. Nach einem Brand im Rechenzentrum in Straßburg, das unser Dienstleister für die Publikation der digitalen Ausgaben von Macwelt, PC-Welt und anderen nutzte, gingen im Frühjahr 2021 zwar etliche alte Ausgaben unwiederbringlich verloren, aber aktuell reicht das wiederhergestellte Archiv hier bis in das Jahr 2018 zurück.

eMagazines mit vielen neuen Funktionen

Für den Neustart bei eMagazines haben wir Ausgaben ab 2020 in das Angebot erstellt, jeden Monat kommen fortan zwei neue hinzu. Gegen Anfang des Monats jeweils die jüngste MacLife von unseren Kollegen von Falke Media in Kiel, Mitte des Monats die digitale Macwelt, die wir aus aktuellen Inhalten unserer Website zusammenstellen: die besten Ratgeber, Test und Tipps des Monats sowie die wichtigsten Hintergründe rund um Apple, seine Services und Produkte.

Gegenüber der bisherigen Lösung hat eMagazines einige innovative Neuerungen zu bieten. Vor allem der Lesemodus weiß zu gefallen: Sie bekommen zwar die Ansicht des Print-Layouts, müssen aber zum Lesen die Datei nicht mehr auf dem iPhone, dem iPad oder dem Mac hin- und herschieben, sondern können den Lesemodus aufrufen und den Text ihren Bedürfnissen und dem Platzangebot ihres Bildschirms anpassen. Und was dem Ganzen noch eines draufsetzt: Sie können sich die Texte auch vorlesen lassen! Wir müssen Sie leider hier ein klein wenig enttäuschen: Es waren nicht die Redakteure und Autoren, die für Sie ihre Texte eingesprochen haben, das Vorlesen übernimmt eine Maschine. Bei unseren Beta-Tests waren wir aber sehr angetan von der Qualität des gelesenen Textes – so gut würden wir Redakteure es vermutlich gar nicht hinbekommen.

So bekommen Sie die neuen digitalen Ausgaben

Jedes Mal, wenn wir eine neue Ausgabe veröffentlichen, bekommen Sie das per E-Mail mitgeteilt und darin auch gleich den Link auf das digitale Heft und ihr persönliches Archiv – so verpassen Sie nichts mehr. Es wäre aber von Vorteil, wenn Sie den Absender delivery@mail.emagazines.com auf die Whitelist Ihres E-Mail-Programms setzen, also die Liste der vertrauenswürdigen Absender. Sonst könnte die Benachrichtigung in Ihrem Spam-Ordner landen.

Ein Problem gibt es dabei noch, aber auch eine Lösung dafür. Denn wenn Sie die Macwelt nicht über uns unter www.macwelt.de/plus bestellt haben, sondern per In-App-Kauf über den App Store, dann kennen wir Sie nicht. Das ist der Nachteil von Apples ansonsten sehr lobenswerten Datenschutz: Anbieter von Inhalten haben keinen direkten Kontakt zu ihren Kunden. Sie können sich aber in der App mit einem Login registrieren, das war schon immer möglich, jedoch nicht erforderlich. In dem Fall haben Sie erstens unter magazin.macwelt.de Zugriff auf all Ihre Ausgaben – und zweitens kennen wir Sie nun und können Sie über neue Ausgaben informieren, die Sie im Rahmen Ihres Abos erhalten.



Im Detail funktioniert das so:



Melden Sie sich mit Ihrem Login an unter: magazin.macwelt.de Sollte das System einen Fehler melden, klicken Sie bitte auf „Passwort wiederherstellen“ Sie können auch innerhalb unserer App Macwelt den Login wieder versuchen – und bei Bedarf das Passwort zurücksetzen Viel Spaß beim Lesen!

Ein letztes Mal haben wir in dieser Woche aber noch die neue MacLife in die alte App gestellt, im Laufe des Freitags werden wir darin auch noch ein neues Macwelt-Special veröffentlichen – mit den besten, wichtigsten und interessantesten Artikeln dieser Woche.

One more thing

Ach ja, da wäre noch eine Sache: Wir sind auch physisch umgezogen. Die neue Adresse der Redaktion steht im Impressum, seit Januar sind wir am Georg-Brauchle-Ring 23 in 80992 München postalisch zu erreichen.