Magic Mouse & Keyboard: Apple stellt sein schwarzes Zubehör ein

Halyna Kubiv

Mitte März hat Apple seinen iMac Pro aus dem Angebot genommen, nun folgen passende Farbvarianten von Magic Mouse und Magic Keyboard.

Vergrößern Man bekommt den Mac Mini ausschließlich in Space Grau, Maus und Tastatur sind nicht dabei. © Apple

Apple hat in seinem Online-Store die Angebote für Magic Mouse 2 in Space Grau, Magic Keyboard und Magic Trackpad ebenfalls in Space Grau gestrichen. Besucht man die entsprechenden Seiten des Apple Store, fehlt die Farboption "Space Grau" bei allen drei Peripheriegeräten. Seine Zubehör-Angebote in dunklen Farben hat Apple wohl spätestens Ende Mai offline genommen, die Archivierungs-Machine Web Archive zeigt die Spuren von Space Gray noch Ende Mai bis Anfang Juni (Link für Magic Mouse 2 , Magic Trackpad , Magic Keyboard mit Ziffernblock ).

Fast gleichzeitig damit hat Apple die Preise für sein Zubehör leicht geändert: Kostete eine Apple-Tastatur mit deutschem Layout noch im März 99 Euro , muss man für sie jetzt 109 Euro bezahlen. Die Tastatur mit dem Ziffernblock ist dagegen im Preis gesunken: Ende Februar kostete sie im Store 149 Euro , momentan ist sie auf Apples Seite für 135 Euro zu haben. Auch Magic Trackpad ist im Preis gesunken – von 149 Euro Ende Februar auf 135 Euro. Die Magic Mouse 2 ist im Preis dagegen unverändert und kostet seit dem 1. Januar 2021 85 Euro.

Zubehör folgt dem iMac Pro

Die Einstellung von Space-Grau-Varianten bei Tastatur, Maus und Keyboard ist weniger verwunderlich, hat doch Apple seinen prominenten dunklen Mac, den iMac Pro, bereits Mitte März aus dem Sortiment genommen. So sah wohl der Hersteller nur weniger Bedarf an den Zubehör-Teilen in Space Grau, passen sie nicht wirklich zu den silbernen M1-Macs oder bunten iMacs. Auch der Mac Pro hat ein silbernes Gehäuse, Pro Display XDR ist ebenfalls hell. Nur noch der Ausläufer Mac Mini mit dem Intel-Chip wird mit dunklem Gehäuse angeboten, Apple wird von den Geräten höchstwahrscheinlich nicht übermäßig viel verkaufen, kann man schon jetzt zu einer schnelleren M1-Variante greifen und ab Herbst womöglich noch zum Nachfolger mit M1X oder M2.

Wo finden Sie Apples Magic Mouse & Co. in Space Grau?

Indes kann man noch die dunklen Varianten von Apples Zubehör bei den Drittherstellern beziehen, wir haben für Sie jeweils drei Optionen für jedes Produkt ausgesucht: