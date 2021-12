Magnetic iPad Stand macht iPad fast zum ”iMac Mini”

Thomas Hartmann

Der Urban Magnetic iPad Stand von Lululook soll ein iPad stabil und sicher aufrecht halten und lässt es wie einen kleineren iMac erscheinen.

Vergrößern iMac Mini © Lululook

Die iPad-Halterung von Lululook kommt laut Hersteller mit einem starken integrierten Magneten, der kompatible iPads automatisch ausrichtet und hält. Es ist dafür kein Magnetstreifen auf dem iPad anzubringen, sodass es keine Rückstände auf dem iPad gibt. Das um 360 Grad drehbare Design ermöglicht die Betrachtung im Hoch- und Querformat. Der Tragarm kann leicht geneigt werden, um je nach Bedarf verschiedene Betrachtungswinkel zu ermöglichen. Auch nach hinten lässt sich das iPad kippen.

Wie sich der iPad-Ständer von Lululook beim Auspacken präsentiert und wie leicht und sicher man iPads auch mit einer Hülle bis zu einer Dicke von unter 1 Milllimetern damit nutzen kann, zeigt dieses Video von ”Mr Zhao” auf Youtube:

Alle weiteren technischen Daten und insbesondere die kompatiblen iPads (wie iPad Pro und iPad-Air-Geräte) finden sich auf dieser Website des Herstellers . Dort demonstrieren weitere Screenshots die Verwendbarkeit des Standgeräts.

Cult of Mac ist begeistert

Einen ausführlichen Erfahrungsbericht dazu bringt wiederum "Cult of Mac ". Dort ist man davon begeistert, wie leicht das iPad anzubringen ist, in dem man es einfach an den magnetischen Halter klickt, und dass kein Port, Knopf oder eine Kamera in irgendeiner Weise behindert werden. Mit einer passenden Tastatur hat man dann tatsächlich die Anmutung eines kleineren iMacs bis immerhin zu einer Displaygröße von 12,9 Zoll. Was das iPad nicht wirklich zum Desktop macht, aber fürs professionelle Arbeiten damit eine Alternative sein kann. Die Autoren von "Cult of Mac" weisen auch auf Alternativen hin, wie speziell das Satechi Aluminum Stand & Hub for iPad Pro mit integrierten Anschlüssen auf der Rückseite. Doch dieses ist teurer und zeigt auch nicht die Eleganz eines ”iMacs Mini” wie der Urban Magnetic iPad Stand von Lululook.

Dieser lässt sich in zwei verschiedenen Größen zum Preis von 80 US-Dollar zuzüglich Versand und Steuern direkt beim Hersteller ordern. Damit kommt man auf gut über 100 USD. Alternativ kann man bei Amazon (US) bestellen , hier heißt es: 89,99 US-Dollar, 19,61 USD Versand und Vorauszahlung von Importgebühren nach Deutschland. Ob es einem das unterm Strich wert ist, ist dann die Frage. Günstiger als ein regulärer iMac ist es auf jeden Fall immer noch…