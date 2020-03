Magrig Adapter: MagSafe reloaded für Macbook und iPad

Thomas Hartmann

Noch ist es ein Kickstarter-Projekt – aber Magrig Adapter soll die Funktionalität des eingestellten MagSafe von Apple inklusive Datenübertragung per USB-C und Thunderbolt zurückbringen.

Vergrößern MagSafe Alternative © Magrig

Nach dem Umstieg auf USB-Typ-C als einziger Anschluss-Option an den Macbooks ab 2016 verzichtete Apple auf den bei Anwendern beliebten MagSafe (seit 2006), der mit seiner Magnetverbindung üble Folgen des Netzkabels als Stolperfalle verhindern konnte, weil dieser sich sofort ablöste, anstatt wie bei einem festen Kabel das komplette Gerät unter Umständen zu Boden zu reißen.

Zwar gibt es einige Ersatzangebote von Drittanbietern wie von Griffin mit dem BreakSafe Magnetic Ladekabel für USB-C Geräte . Dieses bietet bei einer Ladeleistung von 60 Watt aber keinen Datentransfer, wie es beim Kickstarter-Projekt Magrig Adapter geplant ist, berichtet Cult of Mac . Dieses soll kompatibel sein mit USB-C und Thunderbolt 3 und Daten bei bis zu 100 Watt Ladeleistung mit bis zu 40 Gb/s transferieren können, womit auch beispielsweise ein 6K-Monitor betrieben werden soll.

Der Adapter besteht aus zwei Teilen: einem USB-C-Connector, den man in das Gerät steckt, sowie einem USB-C-Port für die externen Kabel – beide Stecker werden magnetisch zusammengehalten und können sich entsprechend leicht lösen, wenn jemand zum Beispiel in die Stolperfalle läuft.

Noch lässt sich der Magrig Adapter nicht in Stores kaufen – bei Interesse kann man aber auf der Kickstarter-Seite des Entwicklers eine Vorbestellung zum Preis von 44,15 Euro setzen – was unter dem offiziellen Listenpreis von voraussichtlich 89 US-Dollar liegen soll, damit ist aber nicht vor Juni des Jahres zu rechnen. 10.300 US-Dollar ist das Ziel für die Vorbestellungen, damit die Produktion startet. Auf der Website heißt es aktuell, dass 3743 Euro von den erwünschten 9099 Euro erreicht sind – da braucht es also noch ein paar Vorbestellungen für den Erfolg. Ein Video auf der Kickstarter-Seite zeigt, wie es mit dem magnetischen Adapter funktionieren soll.