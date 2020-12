Magsafe Duo für 145 Euro nun im Handel

Thomas Hartmann, Peter Müller

Apple bietet das Duo-Ladegerät für iPhone und Apple Watch in seinem Online Shop an, das Zubehör kostet knapp 145 Euro.

Vergrößern Magsafe Duo statt Airpower © Apple

Update vom 2. Dezember: Apple bringt das im Oktober angekündigte MagSafe Duo Ladegerät nun in den Handel . In Deutschland kostet das Gerät, das gleichzeitig Apple Watch und iPhone laden kann und dabei beide magnetisch fixiert (ab iPhone 12), 145,20 Euro. Ursprünglich hatte Apple geplant, mit einer Airpower genannten Ladematte bis zu drei Geräte gleichzeitig aufladen zu können, unabhängig vom genauen Ort, an dem sie zu liegen kommen. Die Rückkehr des Magsafe-Anschlusses ist ein implizites Eingeständnis einer Fehleinschätzung, denn es erweist sich als zielführenderr, Ladespule und die Induktionsspule im Inneren des iPhone exakt aneinander zu bringen, so lässt sich auch eine maximale Ladeleistung von 15 Watt erreichen.

Meldung vom 9. November: Das Magsafe-Duo-Ladegerät ist eine neue Apple-Kombi-Ladestation für iPhone und Apple Watch, sodass man beide Geräte parallel aufladen kann. Während das einfache Magsafe-Ladegerät für kabelloses Laden von Apple bereits verfügbar ist und als Besonderheit eine Ausrichtung für iPhone 12 und iPhone 12 Pro über Magnet zu einem Preis von knapp 44 Euro bietet, muss man auf das Duo-Ladegerät noch etwas warten – bisher heißt es nur ”Derzeit nicht verfügbar” respektive ”bald verfügbar” .

”Das Magsafe Duo Ladegerät lädt dein kompatibles iPhone, Apple Watch Modell, kabelloses Ladecase für Airpods und andere Qi-zertifizierte Geräte”, heißt es in der Kurzbeschreibung von Apple. Dazu muss man die Geräte auf das Lade­gerät legen, damit der gleich­mäßige, effiziente Lade­vorgang startet, verspricht der Hersteller. Im Lieferumfang ist außerdem ein USB-C-auf-Lightning-Kabel mit einem Meter Länge enthalten. Empfohlen wird außerdem ein USB-C-Power-Adapter mit 20 Watt, der separat erhältlich ist. Laut Apple ist dies die Mindestanforderung an die Leistung, um per Magsafe mit 15 Watt laden zu können.

Ebenfalls bereits auf der Homepage im Apple Store, aber auch noch nicht (vor-)bestellbar ist die neue Lederhülle mit Magsafe in ”Sattelbraun” für iPhone 2 und iPhone 12 Pro. Apple weist darauf hin, dass diese mit der Zeit ”eine natürliche Patina” erhält und dadurch nicht mehr sozusagen fabrikneu aussieht. Es könne mit der Zeit auch ”Falten und Flecken” bekommen, außerdem könne Magsafe-Zubehör ”leichte Abdrücke” hinterlassen.

Ferner schützt die Hülle das iPhone nicht nur vor Kratzern und Stürzen, sondern enthält im Inneren ein Fach für eine Kreditkarte, einen Ausweis oder andere kleine Dokumente und ist mit einer passenden Schlaufe versehen. Auch andere Farben sind vorgesehen, aber ebenfalls noch nicht verfügbar. Der Preis beträgt auch hier 145,20 Euro.