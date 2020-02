Mahershala Ali: Oskar-Preisträger in neuem Apple-TV+-Film

Denise Bergert

Apple hat heute mit Swan Song einen neuen Film für seinen Streaming-Dienst Apple TV+ angekündigt.

Vergrößern Mahershala Ali als Wayne Hays in der dritten Staffel von True Detective. © HBO

Mit Swan Song hat Apple heute eine neue Film-Produktion für den hauseigenen Streaming-Dienst Apple TV+ angekündigt . Das Drama wird von Apple und Anonymous Content Produziert. Die Dreharbeiten sollen bereits im ersten Halbjahr 2020 beginnen. Die Hauptrolle in "Swan Song" wird der zweifache Oskar-Gewinner Mahershala Ali, der für seine Charakter-Darstellung in den beiden Dramen "Green Book" und "Moonlight" mit einem Academy Award für die beste Nebenrolle ausgezeichnet wurde. Im vergangenen Jahr spielte er in der dritten Staffel der Erfolgsserie True Detective den Polizisten Wayne Hays. Mahershala Ali wird in Swan Song nicht nur die Hauptrolle übernehmen, sondern agiert auch zusammen mit Adam Shulman als Produzent für den Film.

Auf dem Regiestuhl nimmt Benjamin Cleary platz, der 2016 für seinen Kurzfilm "Stutterer" ebenfalls einen Oskar einheimsen konnte. Er schreibt außerdem das Drehbuch zu "Swan Song" ("Schwanenlied"). "Swan Song" spielt in einer nahen Zukunft und ergründet die Frage, wie weit Menschen bereit sind zu gehen, um den Menschen die sie lieben, ein besseres Leben zu ermöglichen. Swan Song soll neben Apple TV+ auch im Kino zu sehen sein. Einen Starttermin gibt der US-Konzern jedoch noch nicht bekannt.

