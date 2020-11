Mail Designer 2.0 für macOS Big Sur und M1-Macs

Thomas Hartmann

Mail Designer 365 ist eine App zum Erstellen von HTML E-Mails und Newslettern per Drag-and-Drop und ist in der neuen Version für macOS Big Sur und Macs mit M1-Chip optimiert.

Vergrößern Mail Designer © Tower One

Entwickler Tower One aus Karlsfeld bei München stellt seine neue Version 2.0 von Mail Designer 365 vor – die laut Anbieter einzige responsive E-Mail-Design-Lösung, die speziell für macOS entwickelt wurde. Dieses Major-Release bietet Support für macOS Big Sur sowie neue Macs mit M1-Chips und verfügt über eine Kollektion neuer Designelemente sowie produktive Teamwork-Lösungen, heißt es vom Entwickler weiter. Ein neues App-Icon und eine überarbeitete Benutzeroberfläche, die man speziell für Big Sur entwickelt habe, sollen dieser Version einen besonders ”frischen Look” verleihen.

Vor dem Hintergrund der aktuellen Coronakrise vermerkt Tower One, dass immer mehr Unternehmen in den letzten neun Monaten ihre Online-Marketing-Strategie ausgebaut haben. Daher habe man eine Vielzahl neuer Designelemente hinzugefügt, wie aktuellste Social-Media-Icons, unverzichtbare Shopping-Buttons und Zahlungs-Badges für E-Commerce-Unternehmen. Versandfertige Layouts, Textstile und Call-to-Action-Buttons sollen Usern dabei helfen, eine effektive E-Mail-Strategie aufzubauen. Da auch Online-Veranstaltungen momentan einen Boom erleben, bietet Mail Designer 365 jetzt Buttons und Badges für alle beliebten Videokonferenz-Plattformen an.

Auch an die neuen iPhones hat man gedacht – diese stellen Marketer vor neue Design-Herausforderungen. Mail Designer 365 ermöglicht es daher, vor dem Versand eine Vorschau des Designs auf allen iPhone-Modellen zu begutachten, inklusive der neusten Generation. So können Mailings perfekt optimiert werden und kommen sowohl auf dem großen iPhone 12 Pro Max, dem kleinen iPhone 12 Mini und auf allen älteren Modellen perfekt zur Geltung, verspricht der Entwickler.

Mail Designer 365 verfügt über eine Kollektion aus über 140 versandfertigen HTML-E-Mail-Templates sowie von Design-Tools und produktiven Teamwork- und Freigabe-Funktionen. Außerdem bietet Mail Designer 365 dem Anbieter zufolge Kompatibilität mit allen führenden E-Mail-Diensten. Mail Designer 365 ist im Store des Entwicklers und im Mac App Store als kostenloser Download erhältlich und unterstützt macOS-Betriebssysteme ab OS X 10.11 El Capitan bis einschließlich macOS 11 Big Sur.

Die neue Version ist als kostenloses Update für bestehende Mail Designer 365-Kunden erhältlich. Neue Kunden können über die Homepage des Entwicklers ab 15 Euro monatlich in einen Mail Designer 365-Plan einsteigen. Eine siebentägige Demoversion ist dort ebenfalls verfügbar.